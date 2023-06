﻿Holstein Kiel erhöht Preise für Tages-Tickets und einige Dauerkarten

Kiel. Knappe vier Wochen vor dem Saisonbeginn in der Zweiten Liga (28. bis 30. Juli) hat Holstein Kiel die neuen Preise für Dauerkarten und Tagestickets veröffentlicht. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Preise vor allem bei den Tagestickets leicht an. So erhöhten sich beispielsweise die Preise für ein Sitzplatzticket durch die neu geschaffte Preiskategorie K1-2 (Sitzplatz Nord) an der Tageskasse von 32 auf 37 Euro. Im Vorverkauf steigt der Preis von 31 Euro auf 35 Euro.

Auch die ermäßigten Tageskarten und die für Kinder unter 14 Jahren wurden angehoben. So kostete eine ermäßigte Karte an der Tageskasse für einen Sitzplatz Nord bisher 28 Euro, nun 32 Euro. Bisher waren Sitzplätze auf der Nord- (K1-2) und Osttribüne gleich bepreist. Dies ändert sich nun. Bei den Dauerkarten behält die KSV bis auf die Blöcke K1-2 die alte Preisstruktur bei. Ein Sitzplatz auf der Nord kostet in der Dauerkarte mit 560 Euro allerdings 72 Euro mehr (vier Euro pro Spiel) als noch in der abgelaufenen Saison.

Leichte Preiserhöhungen bei Stehplätzen – Vorverkauf günstiger

Geringer fällt die Erhöhung der Ticketpreise in den Blöcken F1-3 auf. Dort zahlten Fans im Vorverkauf bisher 24 Euro (Tageskasse 25 Euro), in Zukunft 26 und 28 Euro. Auch die ermäßigten Karten (VVK 21 Euro, TK 22 Euro) sind auf 23 und 25 Euro gestiegen. Und auch auf den Stehplätzen (Block G) sind die Karten teurer geworden. Statt 13 Euro im Vorverkauf und 14 Euro an der Tageskasse kosten die Tickets ab sofort 15 und 17 Euro. Bei den Stehplätzen in Block H, I, J, L, und M gibt es eine Erhöhung von 14 Euro (VVK) und 15 Euro (TK) auf 15 und 17 Euro. Generell erheben die Störche für Käufe an der Tageskasse am Spieltag eine Servicepauschale von zwei Euro. Diese entfällt beim Vorverkauf.

Nachhaltigkeit: Holstein Kiel setzt auf die digitale Dauerkarte

Die Gründe für die Preisanpassung sind laut Klub vielschichtig, hängen aber vor allem mit den gestiegenen Kosten im Bereich Energie in den vergangenen Monaten zusammen. „Seit dem letzten Aufstieg haben wir die Preise stabil gehalten und trotz der steigenden Kosten diese nicht weitergereicht. In der kommenden Saison müssen wir jetzt aber teilweise die Preise anpassen“, so der Verein in seiner Mitteilung.

Im Sinne der Nachhaltigkeit setzt der Klub zudem erstmals auf eine digitale Dauerkarte, die ohne weitere Kosten angeboten wird. Einzelne Tickets können mit einem QR-Code zudem weiterhin an Freunde und Bekannte weitergegeben werden, sollte ein Spiel nicht besucht werden können. Eine aus Bio-PVC gedruckte Dauerkarte kostet zehn Euro Aufpreis, zuzüglich einer Versandpauschale von 5,50 Euro.

