﻿Kirchhoff gegen Svensson: Deutsche Meisterschaften der Europes mit weltmeisterlichem Glanz

Kiel. Bühne frei für das lange Segelwochenende bis zum Tag der deutschen Einheit: Deutschlandweit starten am Sonnabend gleich sechs internationale deutsche Meisterschaften (IDM) der Senioren sowie sieben bei Jugend und Junioren. Während bei den Wittensee Foiling Championships unter anderem der Kieler Vincent Langer und Wahl-Kieler Fabian Wolf um Formula-Foil-Gold surfen, gehen 30 Kilometer weiter östlich insgesamt 94 Europe-Jollen auf die Strander Bucht.

„Wir sind fast ein bisschen beeindruckt von der Resonanz“, sagte Boris Andratzek vom ausrichtenden TSV Schilksee. Unter anderem mit Anja Fiedler, schon lange maßgeblich an den Geschicken der Klassenvereinigung beteiligt, besitzt der TSVS einen kurzen Draht zu den Europes. Fiedler geht unter dem Klubstander selbst aufs Wasser: Die mehrfache deutsche Master-Meisterin und -Vizeeuropameisterin von 2016 ist eine von 27 Seglerinnen und Seglern, die in dieser Ü 30- (Frauen) bzw. Ü 35 (Männer)-Kategorie gemeldet haben. Das Saisonende vor Kiel ist für Fiedler dabei nur ein Saisonwechsel: Sie ist Europas erfolgreichste Eisseglerin.

Kielerin Marisa Roch nicht am Start – Schlägt die Stunde von Sophie Menke?

Noch ist ihr Untergrund deutlich wärmer. Und da es in den Gruppen heiß her gehen dürfte, etwa 41 Männer starten, werden die Trapezkurse im erwartetem Leicht- bis Mittelwind mit Lee-Toren gelegt, um Tonnengerangel zu vermeiden. 94 Boote auf der Ostsee – doch die Segelnummer GER 94 wird fehlen: die Kielerin Marisa Roch, dreimalige deutsche Vizemeisterin und in diesem Jahr WM-Neunte. „Ich bin in der Endphase meiner Doktorarbeit und kann mich aktuell nicht auf viel anderes konzentrieren“, erklärte die 28-jährige Ozeanographin, der die Absage für die IDM „sehr schwer gefallen“ sei – zumal sie auf ihrem Heimatrevier steigt.

Dort kämpfen bis Montag – der Reservetag Dienstag wird angesichts der Windvorhersage wohl nicht benötigt – andere um die Medaillen. Gute Aussichten hat Sophie Menke: Die 21-Jährige segelt seit Jahren in der erweiterten Weltspitze, holte im August zwei Jahre nach ihrem Jugend-EM-Titel Bronze bei der „großen“ WM – und greift nach zwei deutschen Vizetiteln nach Gold.

Tipps auf dem Weg dorthin dürfte sie sich bei einem überaus erfolgreichen Vereinskollegen geholt haben: Fabian Kirchhoff, Weltmeister von 2018 und bereits sechs Mal deutscher Meister, startet wie Menke für die SV Hüde. Er hat bei der Jagd nach dem siebten Streich vor Schilksee allerdings Top-Konkurrenz: den amtierenden Weltmeister Andreas Svensson. Der 17-jährige Däne aus Fredericia ist der Senkrechtstarter der Saison, gewann nach der WM im eigenen Land – bei der Kirchhoff nicht am Start war – auch die Jugend-EM in Polen. Das Megatalent arbeitet bereits am Umstieg ins olympische Segeln. Zunächst aber will Svensson auch in Kiel abräumen.

