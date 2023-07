﻿Kreisklassen-Kicker Fin Bartels: „Meine Gegenspieler fragen nach Selfies“

Molfsee. Von der Zweiten Liga in die Kreisklasse A innerhalb eines Sommers. Ex-Holstein-Kiel-Profi Fin Bartels (36) macht es vor, hat nach seinem emotionalen Abschied von den Störchen den Weg zurück auf den Fußballplatz gefunden. Bartels bereitet sich mit der neuntklassigen (!) SpVg Eidertal Molfsee II auf die Saison 2023/24 vor. Einst in der Jugend der Sportvereinigung ausgebildet, geht Bartels zwei Jahrzehnte später wieder in der Hamburger Chaussee auf Torejagd.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der neue Alltag von Fin Bartels: Kinderfeste, Fahrdienst für die eigenen Kids

Der Alltag des gebürtigen Kielers hat sich komplett verändert. „Man bindet sich natürlich viel mehr in das Familienleben ein. Die Kinder von A nach B fahren, Kinderfeste in der Schule und die typischen Dinge, die man vorher nicht machen konnte, machen den Tag strukturierter“, sagt Bartels. Der Fußball spielt momentan eine untergeordnete Rolle. Das, was 18 Jahre lang sein Leben geprägt hat, ist Vergangenheit. „Natürlich denkt man ab und zu noch daran, aber ich habe einen normalen Tagesablauf jetzt. So richtig realisieren werde ich es wohl erst, wenn ich mal im Holstein-Stadion sitze und sehe, dass auf dem Platz die Post abgeht“, so der dreifache Familienvater.

Ein Mitspieler fragte, ob sie jetzt Spalier stehen sollen

Einen Steinwurf von seinem Haus entfernt liegt der Sportplatz seines Jugendvereines aus Molfsee. Der Kreis hat sich für ihn geschlossen, denn hier spielt Bartels nun mit den Freunden vergangener Tage. „Dass ich weiter kicken wollte, war für mich klar. Ich gehe zum Training, wenn ich Zeit und Lust habe, fernab von jedem zeitlichen Druck“, erklärt Bartels. Er habe einfach „Bock auf Fußball“ und gibt zu, dass er das Vereinsleben und die Jungs um sich herum braucht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit einem Lachen erzählt Bartels vom ersten Testspiel mit seiner neuen Truppe. Er konnte nicht pünktlich zum Treffpunkt vor Ort sein und war somit etwas in Eile. Beim Rausgehen auf den Platz zum Warm-up merkte er, dass er in der Kabine etwas vergessen hatte. „Prompt sagte ein Mitspieler zu mir, ob sie jetzt Spalier stehen sollen, wenn ich wieder aus der Kabine komme und ich einen Sonderauftritt bräuchte“, berichtet Bartels grinsend.

Traum erfüllt: Bartels spielt mit seinem Bruder Tom in einer Mannschaft

Den größten Traum hat er sich ebenfalls erfüllt. Mit seinem Bruder Tom noch einmal in einer Mannschaft aufzulaufen. „Ja, das war ein großer Wunsch von uns beiden. Wir haben das letzte Mal hier in der C-Jugend vor mehr als 20 Jahren zusammen gespielt“, so Bartels. Der ehemalige Profi, der 170 Spiele in der Bundesliga, sowie 222 Zweitligaspiele für Hansa Rostock, St. Pauli, Werder Bremen und Holstein Kiel absolvierte, wirkt glücklich – von Wehmut keine Spur. „Das Spiel um den Ball ist immer das gleiche, jetzt halt nur ein paar Klassen tiefer. Ich will nur mit meinen Kumpels kicken. In unserer Mannschaft sind so viele bekannte Gesichter. Das Bier nach dem Spiel schmeckt. Es macht mir einfach nur Spaß“, bringt Bartels zum Ausdruck.

Ein Herz – zwei Vereine: Ex-Profi Fin Bartels läuft jetzt in der A-Klasse für die SpVg Eidertal Molfsee auf. © Quelle: Andrè Haase

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gegenspieler fragen Fin Bartels nach Selfies

Ob seine Gegenspieler ihn härter attackieren, oder eventuell sogar tunneln wollen, verneint Bartels. Ganz im Gegenteil: Seine Kontrahenten fragen, ob sie schnell mit ihm ein Selfie machen können. „Nichtsdestotrotz wollen auch sie das Spiel gewinnen, wie ich und dann geht es auch mal zur Sache“, sagt Bartels. Aktuell plant der ehemalige U 21-Nationalspieler sein Abschiedsspiel am 8. September im Holstein-Stadion, wenn das Fin Bartels-All-Star-Team gegen die aktuelle Ligamannschaft der Störche antritt. „Wer genau da auflaufen wird in meinem Team, steht noch in den Sternen“, so Bartels, der dann vielleicht sogar ein letztes Mal im Holstein-Trikot zu sehen sein wird.

KN