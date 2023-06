In der Fußball-Landesliga Schleswig lässt die SpVg Eidertal Molfsee mit einem Transferkracher aufhorchen. Der ehemalige KSV Holstein-Profi Manuel Schwenk läuft zur Saison 2023/24 für das Team von Chefcoach Michael Rohwedder auf. Schwenk beendet nach 13 Jahren im Alter von 31 Jahren seine Profikarriere.

Molfsee. Locker und lässig betreten Manuel Schwenk und Kenneth Kronholm den Rasenplatz der SpVg Eidertal Molfsee in der Hamburger Chaussee. Die beiden Ex-Profis vom Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel haben einen Transfer-Deal eingefädelt: Offensivspieler Manuel Schwenk, zuletzt in Diensten der KSV II in der Regionalliga Nord, schnürt ab Sommer die Fußballschuhe in der Landesliga Schleswig. Der ehemalige Profi vom 1. FC Heidenheim, Holstein Kiel und Eintracht Braunschweig, dem von 2015 bis 2018 in 48 Dritt- und Zweitligaspielen zehn Treffer für die Störche gelangen, beendet mit nur 31 Jahren seine Profikarriere.