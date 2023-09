﻿Matchwinner Reese verrät: „Wollte schon den ersten Elfmeter schießen“

Ausgerechnet Ex-Storch Fabian Reese wurde für Hertha BSC zum Matchwinner gegen Holstein Kiel. Im Nachgang verriet Reese sogar, dass er schon den ersten Elfmeter schießen wollte. Frust herrscht hingegen auf der anderen Seite bei Benedikt Pichler.

Kiel. Ein Blick, ein Schuss, ein Tor: Danach drehte Fabian Reese nur leicht jubelnd ab in die Kurve von Hertha BSC. Was den Anhang der Berliner in kollektive Ektase versetzte, war für die Fans von Holstein Kiel der Stich ins Herz. „Da muss man alle Professionalität walten lassen“, sagte Reese im Anschluss fast etwas entschuldigend. „Es geht da um drei Punkte. Es geht um die Ziele von Hertha BSC, auch wenn ich Kiel in meinem Herzen trage.“ Die Störche verloren mit 2:3 gegen die „Alte Dame“, ausgerechnet durch einen Elfmeter-Treffer vom ehemaligen Kieler Reese.