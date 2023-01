﻿Reese-Kalkül: Warum Holstein Kiel auf Millionen-Ablöse verzichtet hat

Seit Mittwochmittag steht fest: Fabian Reese verlässt im Sommer den Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel nach Ablauf seines Vertrages und wird künftig bis 2026 für den Erstligisten Hertha BSC auflaufen. Ein ablösefreier Transfer mit einem immateriellem Gewinn für die Störche.

Kiel/Berlin. Um zwölf Uhr mittags verkündete Fußball-Bundesligist Hertha BSC am Mittwoch offiziell den Vollzug: Flügelspieler Fabian Reese verlässt im Sommer den Zweitligisten Holstein Kiel ablösefrei und wird bis 2026 für die Berliner auflaufen. Die Ambivalenz an diesem Transfer: Trotz des Verlustes an sportlicher Qualität ohne monetäre Gegenleistung beinhaltet die Personalie Reese einen positiven Nebeneffekt für die Störche.