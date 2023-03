﻿Doppelgänger des Holstein-Kiel-Profis: Fabian Reese wirbelt beim TSV Russee

Kiel. Der Fußballer Fabian Reese schießt nicht nur im Unterhaus der Bundesliga seine Tore. Auch in der Kieler B-Klasse beim TSV Russee spielt ein Fabian Reese, der in seiner Art und Weise viele Parallelen mit dem Holstein-Profi aufweist.

Er ist jung, dynamisch, torgefährlich, hoch motiviert und pfeilschnell – Eigenschaften, die den Fußballer Fabian Reese auszeichnen. Doch handelt es sich nicht um den 25-jährigen Lizenzspieler des Zweitligisten Holstein Kiel, sondern um den Außenbahnspieler des B-Klassisten TSV Russee. Total irre: Der 22-jährige Kfz-Mechatroniker verkörpert neben der Namensgleichheit eine Menge Eigenschaften, die der Profifußballer Fabian Reese acht Klassen höher unter Beweis stellt.

Wechsel zu Holstein Kiel

Der jüngere Fabian Reese jagte dem runden Leder zuerst beim TuS Hasseldieksdamm/Mettenhof hinterher. Im Alter von neun Jahren wechselte er 2010 ins Storchennest zur KSV Holstein in die U 10. Schon damals ebenfalls im Nachwuchs der Störche aktiv: der drei Jahre ältere Fabian Reese. „Da hat man das schon mal wahrgenommen, dass es einen Namensvetter gibt, aber Berührungspunkte gab es nicht“, sagt der Schienenspieler aus Russee, der wie der KSV-Profi sowohl links wie auch rechts spielen kann. Sein Trainer Thomas Schwantes bescheinigt ihm eine überragende Einstellung zum Fußball. „Fabi ist unfassbar ehrgeizig und verfügt über ein großes Spielverständnis“, sagt der 60-jährige Coach.

Reese folgt Reese bei Instagram

Drei Jahre blieb Reese Holstein Kiel treu – danach folgte eine einjährige Fußballpause. „Ich hatte zu dem Zeitpunkt irgendwie keine Lust mehr auf Fußball“, erklärt der Fan von Nationalspieler Joshua Kimmich und sagt: „So richtig habe ich den anderen Fabian Reese dann wahrgenommen, als er 2013 in die U 17 von Schalke 04 gewechselt ist. Danach habe ich seinen Werdegang weiter verfolgt und bin auch einer seiner Follower bei Instagram. Seit seinem Wechsel zurück nach Kiel verfolge ich die Spiele vor dem Fernseher. Seine Leistungen sind schon sehr beeindruckend.“

„Eigentlich bin ich ja auch Fabian Reese“

Dass der Kieler Amateurfußballer häufig auf seinen Namen angesprochen wird, ist natürlich klar. Nach der Überprüfung seines Personalausweises im Rahmen einer Polizeikontrolle wurde Reese sogar von den Beamten gefragt, ob er der Holstein-Profi sei. „Das ist wirklich witzig“, erzählt der Doppelgänger vom Profi-Reese. „Vor einer Kieler Diskothek ist es ebenfalls schon vorgekommen, dass die Türsteher mich auf den Namen bezogen in ein Gespräch verwickelt haben und mich von oben bis unten musterten. Ich nehme das immer mit sehr viel Humor, denn eigentlich bin ich ja auch Fabian Reese“, grinst die Nummer 21 des TSV Russee. Dass seine Kumpels und Freunde „ihren Fabian“ gerne schon mal in der Öffentlichkeit feiern und sich einen Spaß daraus machen, stört ihn nicht. „Wir waren letztens in der Altstadt unterwegs, und plötzlich haben sie angefangen, laut meinen Namen zu skandieren. So, wie die Fan-Gesänge im Stadion“, erzählt Reese lachend.

Aufstieg in die Kreisliga ist das Ziel

Seine sportlichen Ziele verfolgt Fabian Reese, der mitunter zusätzlich zum Fußballtraining viermal die Woche im Fitnessstudio anzutreffen ist, auch. Der Aufstieg in die Kreisliga hat in den nächsten zwei Jahren oberste Priorität. Sein Team steht derzeit hinter dem FC Kilia Kiel II auf dem zweiten Tabellenplatz – fünf Treffer stehen in dieser Saison bisher in seiner Bilanz, zwei weniger als beim gleichnamigen Holstein-Profi. „Ich würde gerne noch ein paar Tore mehr schießen. Aber ich glaube schon, dass ich meine Rolle gut erfülle. In unseren Reihen haben wir wirklich gute Fußballer. Wir können hier in Russee noch einiges bewegen“, hofft Reese.

Holsteins Fabian Reese (re.) trifft seinen Namensvetter vom TSV Russee. © Quelle: Uwe Paesler

Traum erfüllt: Fabian Reese meets Fabian Reese

Einer seiner größten Wünsche erfüllte sich Reese im Rahmen des Testspiels zwischen Holstein Kiel und dem dänischen Erstligisten Aarhus GF am vergangenen Donnerstag im Citti-Fußball-Park: Nach dem Schlusspfiff traf Russees Fabian Reese sein Idol der KSV Holstein. Die Aufregung war groß, doch Holsteins Nummer elf präsentierte sich gewohnt lässig und ebnete so den Weg für einen Smalltalk. „Ich war schon ganz schön angespannt, aber es hat sehr viel Spaß gemacht“, freute sich der 22-jährige Fabian Reese, während sein Pendant meinte: „Ich wusste bis vor zwei Wochen tatsächlich nicht, dass es einen Namensvetter von mir in Kiel gibt, der auch Fußball spielt. Das ist wirklich eine witzige Geschichte. Ich freue mich, ihn kennenzulernen“. Ob Russees Fabian Reese ihn im Sommer nach seinem Wechsel zu Hertha BSC bei den Störchen ersetzen könnte, beantwortete Reese mit einem breiten Grinsen: „Die fußballerischen Qualitäten kann ich leider nicht beurteilen, aber witzig wäre ja schon, wenn Fabian Reese weiter für Holstein Kiel spielt.“