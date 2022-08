﻿Fahrfest des Nordens wieder in gewohnter Form

2020 fiel es ganz aus, im Jahr 2021 fand nur eine abgespeckte Ausgabe statt. Von Freitag bis Sonntag steigt nun in Bad Segeberg erstmals wieder das Fahrfest des Nordens in gewohnter Form. An den drei Tagen werden wieder zahlreiche Landesmeister gekürt. Mit dabei: eine echte Weltmeisterin.

Bad Segeberg. Ihre Erfolge sprechen für sich. Dreimal sicherte sich Mareike Harm mit der deutschen Mannschaft eine Silbermedaille bei den Europameisterschaften. Zuletzt 2021 in Budapest, wo sie in der Einzelwertung Rang fünf belegte. Der größte Triumph der Gespannfahrerin aus Negernbötel liegt allerdings schon einige Jahre zurück: 2010 wurde die damals 25-Jährige zunächst deutsche Meisterin bei den Einspännern und holte wenig später Gold mit der deutschen Mannschaft bei den Weltmeisterschaften in Italien.

Mareike Harm am Start

Damals, als sie sich Weltmeisterin nennen durfte, war sie noch im Einspänner am Start. Zum Fahrfest des Nordens in Bad Segeberg, das von Freitag bis zum Sonntag auf dem Landesturnierplatz an der Eutiner Straße und in Ihlheide stattfindet, hat sie ihren erfolgreichen Vierspänner gemeldet. In dieser Disziplin des Fahrsportes wird sie auf Platz sechs der Weltrangliste geführt. Kurt-S. Becker, Pressesprecher der veranstaltenden Fahrgemeinschaft Schleswig-Holstein/Hamburg, übertreibt nicht, wenn er über das dreitägige Event sagt: „Die sportliche Besetzung kann sich sehen lassen.“

Ulrike Schmidt zählt zu den deutschen Top 15

Lokalmatadorin Mareike Harm ist nicht die einzige Starterin, die auch auf internationalem Parkett um Siege mitfährt. Bei den Einspännern zählt die Plönerin Ulrike Schmidt mittlerweile zu den Top 15 in Deutschland und wird Mitte September zum deutschen Team gehören, das bei den Weltmeisterschaften in Frankreich einspannt.

Natürlich ist das Duo favorisiert, wenn es ab Freitag um die Landesmeistertitel bei den Ein-, Zwei- und Vierspännern der Klasse M geht. Weiterhin stehen bis Sonntag Fahrwettbewerbe der Klasse A, die Titelkämpfe aller Anspannungen für Ponys und Pferde in der Klasse A sowie das Finale des Jugendcups der Klasse A auf dem Programm.

Landesturnierplatz im Zeichen der Dressur

Am Freitag steht der Landesturnierplatz ganz im Zeichen der Dressur. Auf zwei Plätzen wird dann ab 11 Uhr in der Klasse M und A gefahren. Am Sonnabend ziehen die Fahrerinnen und Fahrer mit ihren Vierbeinern um. In der Ihlheide geht es ab 8 Uhr ins Gelände, wo unter anderem spektakuläre Wasserdurchfahrten der Gespanne zu sehen sein werden. Die Besten des Tages sollen gegen 19 Uhr auf dem Landesturnierplatz geehrt werden.

Am Sonntag fallen ab 8 Uhr die Entscheidungen

Am Finaltag wird ab 8 Uhr der Sieger im Jugendcup der Ein- und Zweispänner ermittelt. Zwei Stunden später, ab 10 Uhr, absolvieren die Startenden der Klasse M ihre dritte Wertungsprüfung. Nach dem Kegelfahren werden die Landesmeister feststehen. Die Klasse A startet um 12 Uhr, ehe am Nachmittag alle Landesmeister in einem gebührenden Rahmen ausgezeichnet werden.

Der Eintritt ist an allen drei Tagen frei. Ein detaillierter Zeitplan, alle Teilnehmenden und Ergebnisse sind im Internet auf der Homepage www.fgsh.de abrufbar.