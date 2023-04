Familiensache - Ahlmanns auf Siegkurs in Ehlersdorf

Kostenfrei bis 14:16 Uhr lesen

Tourismus im Norden

Der Kreuzfahrer „Aidanova“ startet als größtes Schiff in die Kreuzfahrtsaison in Kiel. Am Sonnabend traf das für 6600 Passagiere ausgelegte Schiff am Ostseekai ein. Erstmals soll in diesem Jahr das Schiff laut Reederei mit verflüssigtem Erdgas von Kiel aus fahren.