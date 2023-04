﻿Holstein Kiel II: Fan-Liebling Tim Siedschlag verlängert seinen Vertrag

„Läuft nicht so, wie ich es möchte“

THW-Kiel-Star Sander Sagosen übt Selbstkritik und will Titel zum Abschied

Auf dem Handballfeld lief bei Sander Sagosen vom THW Kiel zuletzt nicht alles rund. „Nicht so, wie ich es möchte“, sagt der norwegische Superstar, der den Verein im Sommer in Richtung Heimat verlassen wird. Bis dahin hat Sagosen noch viel vor in Kiel. Und auch privat könnte Sagosens Glück größer kaum sein.