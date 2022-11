﻿Fans von Holstein Kiel distanzieren sich von der Randale im Zug

Kiel. Nach den Verwüstungen eines Regionalexpress-Waggons der Deutschen Bahn nach der Partie des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel beim FC St. Pauli (0:0), mutmaßlich begangen durch zurückreisende Holstein-Anhänger, läuft die Suche nach den Tätern. Am Donnerstagmorgen sicherte der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Kiel Spuren im beschädigten Wagen. Fingerabdrücke sollen auf die Spur zu möglichen Tatbeteiligten führen. Auch Videoaufnahmen aus dem Kieler Hauptbahnhof werden gesichtet. „Wir ermitteln in alle Bereiche, stehen auch in regem Austausch mit den Kollegen aus Hamburg“, sagt Sven Klöckner, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Kiel.

Die Bahn schätzt den Sachschaden auf einen kleinen fünfstelligen Bereich

Derweil hat die Deutsche Bahn den entstandenen Sachschaden auf einen kleinen fünfstelligen Bereich geschätzt. Die Instandsetzung ist für Ende kommender Woche geplant. „Teilweise müssen für zerstörte Komponenten Ersatzteile bestellt werden“, so eine Bahnsprecherin.

Am späten Dienstagabend war bei einer Kontrolle durch die Zugbegleiter die schwere Sachbeschädigung festgestellt worden: In einem Waggon wurden Glastüren, Deckenverkleidung und Spiegel im Sanitärbereich herausgerissen. Nach gesicherten Erkenntnissen der Polizei das Werk von zurückreisenden Fußball-Anhängern.

Deutsche Bahn verzeichnet jährlich zwei Millionen Euro Schaden durch Fußball-Fans

Mutwillige Sachbeschädigungen in Zügen der Deutschen Bahn sind an Spieltagen keine Seltenheit. Bis zu 3,5 Millionen Menschen reisen jährlich mit der Bahn zu Fußballspielen. Und verursachen dabei durch Verschmutzungen und Vandalismus in Zügen pro Jahr etwa zwei Millionen Euro Schaden. Die Störche-Anhängerschaft verhielt sich bisher allerdings eher unauffällig: „Mit dem Kieler Verein haben wir bisher keine negativen Erfahrungen gemacht“, so eine Bahnsprecherin. „Hier war bis dato eine ordentliche Zusammenarbeit zwischen Fans, Bundespolizei und Bahn zu erkennen.“

Von den Ausmaßen der Randale in diesem Fall zeigte sich indes auch die Polizei überrascht. „Ich kann mich an keinen Zug erinnern, der so ausgesehen hat“, so Bundespolizeisprecher Klöckner. Die Erfolgsaussichten bei den Ermittlungen, die wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung laufen und mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe geahndet werden können, ließen sich aktuell schwer einschätzen.

Verein und Fans distanzieren sich von der Tat

Der Verein hatte sich bereits am Mittwoch ausdrücklich von der Tat distanziert. Und auch die Kieler Fan-Szene verurteilt die Randale im Zug. Gegenüber unserer Zeitung wollten sich zwei KSV-Fans nur ohne Nennung ihres Nachnamens äußern. Störche-Fan Frank: „Ich bin natürlich empört über diese Zerstörung. Ich fahre sehr viel zu Auswärtsspielen. Und leider ist es mir in den vergangenen Jahren aufgefallen, dass bei ganz bestimmten Hochrisiko-Spielen – wie jetzt zum Beispiel beim FC St. Pauli – Leute mit im Zug sind, die man das ganze Jahr über nicht im Holstein-Stadion sieht. Von daher wäre ich sehr vorsichtig, dieses Vergehen unserer aktiven Fan-Szene, sprich unseren Ultras, zuzuordnen.“

KSV-Anhänger Tim sagt: „Das ist total unterirdisch und geht überhaupt nicht. Wobei ich erst einmal abwarten möchte, was die Ermittlungen ergeben. Holstein-Aufkleber kann sich jeder besorgen. Und es gab auch genügend St. Pauli-Fans, die im Zug von Kiel und nach Kiel zurück unterwegs waren.“

Im Internet diskutiert die aktive Fan-Szene selbstkritisch. Im „Störche-Forum“ schreibt „Modefan“: „Wir müssen nicht darüber diskutieren, dass die Aktion asozial ist und gar nichts mit der Fan/Ultra-Kultur zu tun hat. Es braucht ein Selbstverständnis ,der Szene’ – wie wollen wir in der Gruppe auftreten, was wollen wir tolerieren? Da werden jetzt sicher nicht 300 Kieler im Waggon randaliert haben, sondern ein Dutzend – der Rest hat das toleriert, schweigende Mehrheit und so. Da braucht es so etwas wie Selbstreinigungskräfte und Selbstkontrolle ...“ „Holstein 1965“ schreibt: „... es wäre schon ein wichtiges Zeichen, wenn der Block ein Banner hochhalten würde, auf dem man sich von solchen Randalierern und Chaoten distanziert.“

Von Merle Schaack