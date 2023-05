Fantastic Moon nach Baden-Triumph auf Kurs für das 154. Deutsche Derby

Hamburg/Baden-Baden. Nach dem dritten Platz von So Moonstruck vor einem Jahr werden aller Voraussicht nach am 2. Juli 2023 im 154. Deutschen Derby wieder mehrere Nachkommen des Super-Galoppers Sea The Moon im Highlight des Idee Derby-Meetings mit sehr guten Chancen unterwegs sein.

Das Siegerennen von Rene Piechulek und Fantastic Moon sehen Sie hier. VIDEO: Deutscher Galopp

Denn im Japan Racing Association – Derby-Trial (Gruppe III, 55 000 Euro, 2.000 m), einem wichtigsten Qualifikationsrennen für das Horn-Highlight am Samstag vor 8.900 Zuschauern in Baden-Baden-Iffezheim, dominierten mit dem Sieger Fantastic Moon und dem Zweitplatzierten Vintage Moon zwei Söhne von Sea The Moon. Doch die Hauptschlagzeilen galten dabei Fantastic Moon, der im Besitz der vielköpfigen Gemeinschaft Liberty Racing 2021 um den Ex-Sportlervermarkter Lars-Wilhelm Baumgarten steht und von Sarah Steinberg in München vorbereitet wird. Im Sattel des 2,6:1-Favoriten saß Steinbergs Lebensgefährte Rene Piechulek, einer der Top-Jockeys hierzulande.

Trotz eines recht aufwändigen Rennverlaufs an zweiter Stelle in äußerer Spur spurtete Fantastic Moon auf der Zielgeraden mit viereinhalb Längen seinen sieben Konkurrenzen völlig überlegen davon. 32 000 Euro Siegprämie waren der Lohn für den zweiten Gruppesieg des Hengstes, der 2022 schon den Preis des Winterfavoriten in Köln für sich entschieden hatte und zuletzt Platz drei im Wettstar.de – Bavarian Classic in München hinter dem aktuellen Derbyfavoriten Mr Hollywood belegt hatte.

Direkt ins Derby

Lars-Wilhelm Baumgarten, der Manager und Mitbesitzer von Fantastic Moon, sagte: „Fantastic Moon war sehr ehrgeizig und musste bei langsamem Tempo 500 Meter allein außen gehen. Er kam früh nach vorne und hat sich gelöst. Das Rennen in München hatte ihn weitergebracht, und der Boden passte heute. Er wird ohne weiteren Start ins Derby gehen. Über sein Stehvermögen haben wir heute keine Erkenntnisse bekommen.“

Auch die Platzierten empfehlen sich für Horn

Auch die Platzierten brachten sich für das Blaue Band ins Gespräch, denn Vintage Moon (Sean Byrne) und Straight (Eduardo Pedroza) liefen als Zweiter bzw. Dritter beim jeweils ersten Saisonstart beachtlich. Beide Teams waren hochzufrieden. Dagegen spielten die anderen Pferde keine Rolle, auch der höher gehandelte Aspirant aus dem Gestüt Röttgen blieb wirkungslos.

Das Idee 154. Deutsches Derby (Gruppe I, 650 000 Euro, 2.400 m) ist das Highlight der fünf Renntage zwischen dem 25. Juni und 2. Juli umfassenden Idee Derby-Woche 2023 auf der Galopprennbahn in Hamburg-Horn. Gleichzeitig handelt es sich um das bedeutendste Galopprennen in Deutschland.

