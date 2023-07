Fantastic Moon schreibt Geschichte im 154. Deutschen Derby

Hamburg. „Mondaufgang“ am Sonntag vor 14 000 Zuschauern auf der Galopprennbahn in Hamburg-Horn im bedeutendsten Galopprennen der Saison 2023, das zum ersten Mal in seiner Geschichte Teil des millionenschweren World Pool war und live nach Hong Kong übertragen wurde: Der von Sarah Steinberg in München trainierte dreijährige Hengst Fantastic Moon (Quote 7,1:1) gewann für die große Besitzergemeinschaft Liberty Racing 2021 um Lars-Wilhelm Baumgarten das 154. Deutsche Derby (Gruppe I, 650.000 Euro, 2.400 m) mit Jockey Rene Piechulek. Es war der erste Trainer-Sieg im Blauen Band für eine Frau!

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit einer grandiosen Aufholjagd schnappte Fantastic Moon, der 2022 den Preis des Winterfavoriten und in diesem Jahr das Japan Racing Association – Derby Trial in Baden-Baden gewonnen hatte, einen Gegner nach dem anderen und holte sich die Siegprämie von 390.000 Euro noch leicht mit zweieinviertel Längen vor dem Co-Favoriten Mr Hollywood, der innen bei seinem Angriff kurz wie der Sieger ausgesehen hatte, der noch sehr gut anziehenden Stute Weracruz sowie Winning Spirit, der ebenfalls im Besitz von Liberty Racing 2021 steht.

Die Besitzergemeinschaft des Derbysiegers Fantastic Moon bei der Siegerehrung – Liberty Racing zählt 22 Rennsportbegeisterte. © Quelle: galoppfoto.de

Auf den Spuren von Sea The Moon

49.000 Euro hatte Lars-Wilhelm Baumgarten bei der BBAG-Jährlingsauktion für Liberty Racing für Fantastic Moon bezahlt, dessen Vater Sea The Moon 2014 ebenfalls zum Derbysieger avanciert war. Züchter sind Graf und Gräfin von Stauffenberg. Beim fünften Start war es der dritte Sieg für den Hengst, der seine Gewinnsumme auf 516.600 Euro steigerte. Nun herrschte kollektiver Jubel um einen Klassehengst. Selten war das Siegerpost einmal so voll. Für Trainerin Sarah Steinberg, die erst seit 2015 in München trainiert, wo seit Solo 1946 kein Derbysieger mehr vorbereitet worden war, und für Jockey Rene Piechulek (ihren Lebensgefährten), der 2021 mit Torquator Tasso den Prix de l‘ Arc de Triomphe, das bedeutendste Galopprennen der Welt, für sich entschieden hatte, war er der erste Derby-Sieg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass Dr. Peter Tschentscher, der Erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, die Ehrenpreise an die vielen Eigner von Fantastic Moon überreichen würde, war im Rennen lange nicht abzusehen. Sirjan führte das 20-köpfige Feld vor I Fight For Lips und Wales an, während Fantastic Moon an vorletzter Stelle auszumachen war. Doch auf der Geraden wandelte sich das Bild schnell. Innen schien Mr Hollywood, nachdem er freie Bahn gefunden hatte, kurz alles für sich zu haben, doch Rene Piechulek hatte Fantastic Moon auf der Außenspur am Ende so stark ins Rollen gebracht, dass er am Ende noch locker in Front zog. Ein meisterlicher Ritt auf einem Super-Pferd.

Mr Hollywood lief auch in der Niederlage ein großes Rennen, was auch für Weracruz als Dritte gilt, zumal sie eine sehr ungünstige Startnummer hatte. Winning Spirit kam als Vierter noch sehr gut ins Bild vor den Gästen If Not Now (England) und Pivotal Trigger (Irland). Der Favorit Straight hatte als Fünfzehnter bald ausgespielt.

Stimmen und Reaktionen zum 154. Deutschen Derby

Lars-Wilhelm Baumgarten (Mitbesitzer von Fantastic Moon): „Für mich geht ein Lebenstraum in Erfüllung. Seitdem ich ein Junge von 16 Jahren war, komme ich zum Derby nach Hamburg. Erst seit zwei Jahren haben wir die Besitzergemeinschaft Liberty Racing und nun schon das Derby gewonnen. Ich freue mich auch sehr für meinen Vater und für das Syndikat. Rene hat Fantastic Moon phantastisch geritten.“

Sarah Steinberg (Trainerin von Fantastic Moon): „Rene hatte freie Hand, wie er Fantastic Moon reiten würde. Das Pferd war unterwegs sehr relaxed. Ich glaube, dass er sogar auf 2.000 Metern noch besser ist, daher hatten wir etwas Zweifel an seinem Stehvermögen, aber heute hat alles bestens gepasst. Ich bin überglücklich. Das Pferd hat solch ein Riesenherz.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rene Piechulek (Jockey von Fantastic Moon): „Wir hatten ein tolles Rennen. Ich habe mich hinten aufgehalten und den Gang der Dinge abgewartet, auch wenn es gar nicht so geplant war. Fantastic Moon ging sehr entspannt, was sich am Ende ausgezahlt hat.“

Sebastian J. Weiss (Mitbesitzer von Mr Hollywood): „Gratulation an meinen Freund Lars-Wilhelm Baumgarten zum Sieg mit Fantastic Moon, eine sensationelle Leistung von Liberty Racing. Gerne hätte ich gesehen, wenn Fantastic Moon und unser Mr Hollywood im Endkampf außen nebeneinander gekommen wären. Aber das war trotzdem eine tolle Leistung. Ich hoffe, dass Lars Fantastic Moon für den Grossen Preis von Baden nachnennt, dann sehen wir uns wieder.“

Henk Grewe (Trainer von Mr Hollywood): „Eine erstklassige Vorstellung von Mr Hollywood. Er hatte einen Traum-Rennverlauf. Es war ein sehr guter Ritt. Aus seiner Lage gab es keine Chance, nach außen zu kommen, aber ich bin sehr zufrieden.“

Ingeborg von Schubert (Besitzerin von Weracruz): „Ich hatte ihr solch eine Vorstellung zugetraut. Sie hat großen Speed. Ich bin sehr angetan von ihrer Leistung.“

KN