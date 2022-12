﻿Faustball: TSV Wiemersdorf feiert zwei 3:0-Siege in 2. Bundesliga

Zwei Mal hintereinander feierten die Faustballerinnen des TSV Wiemersdorf die Vizemeisterschaft in der 2. Bundesliga. Auch in der laufenden Hallenrunde schicken sich die Spielerinnen von Trainer Wolfgang Jörs wieder an, ganz oben mitzumischen. Nach sechs Spielen stehen sechs Siege auf dem Konto.

Liza Martens bleibt mit den Faustballerinnen des TSV Wiemersdorf im Rennen um den Titelgewinn in der 2. Bundesliga Ost.

Wiemersdorf. Die Weste ist weiterhin weiß. Die Faustballerinnen des TSV Wiemersdorf bleiben weiterhin das einzige ungeschlagene Team in der 2. Bundesliga Ost. Im Auswärtsspiel bei der SG Stern Kaulsdorf feierten die Spielerinnen um Trainer Wolfgang Jörs zwei 3:0-Siege über die Gastgeberinnen (11:9, 11:7, 11:8) und den Güstrower SC (11:9, 11:8, 11:6) und festigten ihren Spitzenplatz. Mit nunmehr 12:0 Punkten belegen die Wiemersdorferinnen den zweiten Rang hinter dem TSV Hagenah (18:2).

Wolfgang Jörs tritt auf Euphoriebremse

Trotz der perfekten Bilanz bleibt Coach Jörs bei seiner vorsichtigen Prognose zum weiteren Saisonverlauf. „Wir besitzen zwar eine hervorragende Ausgangsposition“, so Jörs. „Aber es sind noch eine ganze Reihe Spiele zu absolvieren, und da kann noch sehr viel passieren.“ Zum Beispiel, so der Trainer, könnten wichtige Spielerinnen ausfallen, oder die gegnerischen Teams entschlüsseln die DNA des Wiemersdorfer Spiels und finden spielerische Mittel, um den TSVW in Schwierigkeiten zu bringen. Letzteres besaßen weder die Kaulsdorferinnen noch die Güstrowerinnen.

Ein solider Auftritt

„Wir haben nicht so gut gespielt, wie es die beiden Resultate aussagen“, gestand Wolfgang Jörs, der von „zwei soliden Auftritten“ seiner Mannschaft sprach. Solide, weil die Schleswig-Holsteinerinnen einige Eigenfehler produzierten und sich dadurch im Spielaufbau selbst in Schwierigkeiten brachten. „Zum Glück waren es nur Kleinigkeiten, die unserem Spiel diesmal fehlten“, meinte Jörs. „Und wenn es darauf ankam, agierten die Mädels fehlerfrei.“

Youngster überzeugten

Und so gab der TSV Wiemersdorf nicht einen einzigen Satz in Kaulsdorf ab und feierte „einen schönen Jahresabschluss.“ Ein Sonderlob des Coaches verdienten sich die beiden Youngster Smila Jedamski und Anka Mohr. „Beide haben ihre Sache sehr gut gemacht und wachsen immer besser in die Mannschaft hinein.“

Am Sonntag, 15. Januar, geht es für den TSV Wiemersdorf weiter. Dann steht der Auswärts-Spieltag in Düdenbüttel an, wo es gegen das Team der Gastgeberinnen und erneut gegen den Güstrower SC geht.

In Kaulsdorf spielten für den TSV Wiemersdorf: Liza Martens, Marit Wrage, Janine Thun, Finja Maschmann, Rieke Kröger, Smila Jedamski, Anka Mohr.

Die Tabelle: 1. TSV Hagenah 28:12 Sätze / 18:2 Punkte; 2. TSV Wiemersdorf 18:2 / 12:0; 3. Gütsrower SC 14:13 / 8:8; 4. SV Düdenbüttel 14:14 / 8:8; 5. VfL Kellinghusen II 15:19 /6:10; 6. TSV Schülp 13:19 / 4:12; 7. SG Stern Kaulsdorf 10:19 /4:12; 8. MTSV Selsingen 8:22 / 4:12.