﻿TSV Wiemersdorf feiert zwei Siege bei Heimspieltag

Die Faustballerinnen des TSV Wiemersdorf haben ihre perfekte Startbilanz in der 2. Bundesliga Ost ausgebaut. Das Team der Trainer Wolfgang Jörs und Lars Kröger sicherten sich bei ihrem Heimspieltag zwei Siege und belegen ungeschlagen Rang zwei.

Wiemersdorf. Für eine Saisonprognose sei es noch zu früh. „Dafür sind noch zu viele Spiele zu absolvieren und kann noch zu viel passieren“, erklärte Wolfgang Jörs. Der Trainer des Faustball-Zweitligisten TSV Wiemersdorf hält den Ball flach, will nicht zu euphorisch in die Zukunft blicken. „Unser Ziel ist es, weiter gut zu spielen und uns weiterzuentwickeln.“

TSV Wiemersdorf mit zwei 3:0-Siegen

Vorgaben, die die Spielerinnen derzeit perfekt umsetzen. Denn beim Heimspieltag in der Gymnasium-Sporthalle Düsternhoop in Bad Bramstedt präsentierten sich Liza Martens, Rike Kröger, Marit Wrage, Janin Thun, Finja Maschmann und Anka Mohr von ihrer allerbesten Seite und fuhren zwei überzeugende Siege ein. Sowohl gegen den TSV Schülp als auch gegen Stern Kaulsdorf hieß es am Ende jeweils 3:0 für die Schützlinge von Jörs und seinem Partner Lars Kröger.

Training hat sich ausgezahlt

„Die Mannschaft hat sehr gut gespielt und nichts anbrennen lassen“, freute sich Wolfgang Jörs, der zu keiner Sekunde um die Punkte bangen musste. „Auch wenn es einmal eng wurde oder wir zurück gelegen haben, ist das Team nicht nervös geworden, ruhig geblieben und hat den Satz noch für sich entscheiden können.“ Was dem Coach, der auf die erkrankten Pia Martens und Smila Jedamski verzichten musste, besonders gefallen hatte, war die Tatsache, dass die Dinge, die während der Trainingseinheiten intensiv geübt wurden, gut geklappt haben. „Ob Absprachen, eine gute Annahme oder ein sauberes Zuspiel – was wir uns an den Übungsabenden erarbeitet haben, konnten wir gut umsetzen.“

Nächster Spieltag in Kaulsdorf

Mit nunmehr 8:0-Punkten belegt der TSV Wiemersdorf, der in der Hallensaison 2021/22 Vizmeister war, hinter dem TSV Hagenah den zweiten Rang. Der nächste Spieltag steigt in zwei Wochen am Sonntag, 11. Dezember. Dann geht es nach Berlin, wo das Jörs/Kröger-Ensemble auf die Gastgeberinnen Stern Kaulsdorf und auf den Güstrower SC 09 treffen.