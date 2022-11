﻿Faustball: TSV Wiemersdorf gewinnt beide Spiele in Selsingen

Den Faustballerinnen des TSV Wiemersdorf, immerhin amtierender Vizemeister in der Zweiten Bundesliga Ost in der Halle und im Freien, ist ein Saisonstart nach Maß gelungen. Das Team von Trainer Wolfgang Jörs feierte zwei Siege am ersten Spieltag.

