Ratsversammlung:

Gelbe Tonnen in Neumünster: So bekommen Haushalte den 120-Liter-Behälter

Vielen in Neumünster ist die 240-Liter-Tonne für den Verpackungsmüll zu groß. Sie passt optisch nicht zur 120-Liter-Restmülltonne und steht am Abholtag bei vielen Haushalten nur halbvoll an der Straße. In der Ratsversammlung wurden Details zum Umtausch auf den kleineren gelben Behälter bekannt.