Im Winter belegten die Faustballerinnen des TSV Wiemersdorf Platz zwei in der Zweiten Bundesliga Ost und scheiterten in der Aufstiegsrunde. Im Sommer unter dem Namen TuS Wakendorf-Götzberg wurden sie erneut Vizemeister der Zweiten Liga. Enden diesmal die Aufstiegsspiele am Sonnabend mit einem Happy-End?

Die Mannschaft vom TuS Wakendorf-Götzberg mit Pia Martens (hinten v. li.), Saria Jedamski, Friederike Reinsdorff, Rike Kröger, Janin Thun, Liza Martens (vorne v. li.), Finja Maschmann und Marit Kröger spielt am Sonnabend um den Aufstieg in die Erste. Bundesliga.

Wakendorf II. Am Sonnabend können die Faustballerinnen des TuS Wakendorf-Götzberg ihre bereits sehr erfolgreiche Saison krönen. Beim MTV Wangersen (Sportplatz Alte Schulstraße) spielt der Vizemeister der Zweiten Bundesliga Ost ab 12 Uhr um den Aufstieg in die Erste Bundesliga.

Die Freiluft-Saison hat das Team um Kapitänin Marit Wrage (ehemals Kröger) als Zweiter abgeschlossen. Damit erkämpften sich die TuS-Frauen das Startrecht für die Aufstiegsspiele. Lediglich dem MTV Wangersen musste der TuS den Vortritt lassen.

Gegner kommen aus Hamm, Wangersen und Hannover

Neben dem MTV und dem TuS treten aus der Zweiten Bundesliga Nord der Hammer SC 08 und TK Hannover II im Aufstiegsturnier an. Der Hammer SC hat als Aufsteiger einen Durchmarsch hingelegt und wurde mit nur einer Niederlage Meister. Hannover darf mit seiner zweiten Mannschaft am Turnier teilnehmen, weil die Erste aus der Ersten Bundesliga abgestiegen ist. Der Turn-Klubb wurde in der abgelaufenen Saison Sechster und profitiert von der Tatsache, dass der TuS Döhlen auf sein Relegationsrecht verzichtete und die beiden Teams aus Brettdorf sowie Ahlhorn nicht aufsteigen dürfen.

TuS-Spielerinnen bolzen im Urlaub Kondition

In der Vorbereitung auf die Relegation blieben die Wakendorferinnen von Verletzungen und Krankheiten verschont. „Wir konnten in den Ferien aber kaum in voller Besetzung trainieren. Dafür lagen unsere Urlaube einfach zu verschieden“, berichtet Marit Wrage. Als die Wakendorferinnen ihre Sommerurlaube geplant hatten, war die Teilnahme an der Relegation nicht ansatzweise in Aussicht. „Aber wir haben alle in unseren Urlauben fleißig Kondition gebolzt“, sagt Wrage.

Die Spielreihenfolge: MTV Wangersen – TuS Wakendorf-Götzberg, Hammer SC 08 – TK Hannover II, Wangersen – Hannover, Wakendorf – Hammer SC, Wakendorf – Hannover, Wangersen – Hammer SC.

Von Thomas Maibom