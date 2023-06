﻿TuS Wakendorf-Götzberg tritt in der 2. Bundesliga auf der Stelle

Wakendorf II. Die Faustballerinnen des TuS Wakendorf-Götzberg treten auf der Stelle. Auf einen 3:1-Sieg (11:9. 11:3, 13:15, 11:6) über den MTV Hammah folgte eine 0:3-Niederlage (2:11, 9:11, 7:11) gegen den MTSV Selsingen. Mit 12:12 Punkten steht das TuS-Team punktgleich mit Hammah auf dem vierten Tabellenplatz. Spitzenreiter ist der ungeschlagene TSV Essel, vor Selsingen (16:4 Punkte) und dem VfL Kellinghusen II (16:8).

TuS Wakendorf-Götzberg verlor oft knapp

„Wir wussten schon vor der Saison, dass das letzte Jahr mit der Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Ersten Bundesliga eine Ausnahmesaison war“, sagt Trainer Wolfgang Jörs. Doch der Übungsleiter verweist auch auf die vielen knappen Spiele, die sein Team verloren hat. Gegen Spitzenreiter Essen gab es zweimal ein 2:3, hinzu kamen Fünf-Satz-Niederlagen gegen Kellinghusen und den TSV Schülp. „Gewinnen wir diese Spiele, sieht die Welt ganz anders aus“, sagt Jörs.

Stimmung trotzdem gut

Der Stimmung im Team tut die Saison, die hinter den Erwartungen zurückbleibt, keinen Abbruch. „Als im Raum stand, dass die Teams aus Wakendorf und Wiemersdorf fusionieren könnten, haben die Spielerinnen natürlich abgecheckt, ob das denn klappen könnte. Und es hat spielerisch und menschlich gut funktioniert. Daran ändert auch eine Saison, wie wir sie momentan spielen, nichts“, versichert Jörs.

Am kommenden Wochenende sieht es jetzt aber nach zwei Siegen für die TuS-Frauen aus. Sie treten am Sonntag in Bargstedt gegen Schlusslicht Heinkenborster SV und den Vorletzten vom TSV Breitenberg an.

