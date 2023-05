﻿TuS Wakendorf verliert nach erneuter Niederlage an Boden

Wakendorf II. Fünf-Satz-Spiele schmecken den Faustballerinnen des TuS Wakendorf-Götzberg aktuell nicht. Das 2:3 gegen den TSV Schülp ist die dritte Pleite über die volle Distanz in Folge für den Zweitligisten.

Letztes Jahr spielten die Wakendorferinnen noch in der Aufstiegsrunde zur Bundesliga. Und genau so lautete das Ziel für die Feldsaison. Auch wenn Trainer Wolfgang Jörs die spielerische Entwicklung seines Teams in den Vordergrund stellte. „Spielen wir besser, ist die erneute Teilnahme an der Aufstiegsrunde eine mögliche Konsequenz“, sagte Jörs.

Wakendorfer Faustballerinnen verlieren den Anschluss

Doch diese Saison steckt beim TuS Wakendorf-Götzberg der Wurm drin. Am Himmelfahrtstag gab es zwei Fünf-Satz-Niederlagen gegen den TSV Essel und VfL Kellinghusen II. Am Sonntag folgte mit dem 2:3 gegen den bis dato sieglosen TSV Schülp die dritte Pleite hintereinander. Hinzu kamen Verletzungen. „Nachdem sich Marit Wrage am Himmelfahrtstag an der Wade verletzt hatte, musste Rike Kröger im Spiel mit einer Schlagarmverletzung passen“, berichtete Jörs.

Dass es auch anders geht, zeigte der TuS im Anschluss, als der SV Düdenbüttel mit 3:0 besiegt werden konnte. Finja Maschmann übernahm erfolgreich die vakant gewordene Angriffsposition. Für sie stellte Janin Thun zu. Dennoch: Mit nun 8:8 Punkten ist die erste Klasse im Aufstiegszug erst einmal abgefahren. In der sitzt der verlustpunktfreie TSV Essel, dahinter rangieren im Rennen um den zweiten Relegationsplatz mit 8:4 Punkten der VfL Kellinghusen II, der nicht aufsteigen darf, und der MTSV Selsingen. An der Bahnsteigkante warten die punktgleichen TuS Wakendorf-Götzberg und MTV Hammah.

Wakendorf-Götzberg: Alle Schlagfrauen angeschlagen

Zum Nachteil des TuS gereicht dem Team die Misere mit ihren Schlagfrauen, Pia und Liza Martens sowie Rike Kröger: Alle drei laborieren an Schulterverletzungen, Pia Martens so schlimm, dass derzeit an einen Einsatz nicht zu denken ist. Sie hofft, dass sie in der Hallensaison wieder angreifen kann. Auch Schwester Liza ist nicht fit: „Ich bräuchte eigentlich auch eine Pause, um eine nicht richtig ausgeheilte Sehnenverletzung auszukurieren.“

