﻿Faustballerinnen des TuS Wakendorf-Götzberg mit Sieg und Niederlage

Wakendorf II. Eines steht nach dem zweiten Spieltag in der Zweiten Bundesliga Ost fest. Einen klaren Favoriten auf die Teilnahme an der Aufstiegsrunde wie im letzten Jahr gibt es diesmal nicht. Fünf der neun Teams werden ein gewichtiges Wörtchen um die beiden Spitzenplätze mitreden.

Guter Faustball in Wakendorf II

Drei dieser Kandidaten trafen in Wakendorf II aufeinander. Der TuS Wakendorf-Götzberg hatte den MTSV Selsingen und MTV Hammah zu Gast. Die Kombination hielt, was sie versprach: Einfach guten Faustball mit tollen Abwehraktionen, variantenreichen Angriffen und trickreichen Aufschlägen.

TuS Wakendorf-Götzberg mit Stotterstart

Gegen den MTV Hammah hatten die Gastgeberinnen mit ihren üblichen Startschwierigkeiten zu kämpfen, gewann den ersten Satz aber noch denkbar knapp mit 11:9. Es folgten zwei verlorene Durchgänge, bis eine Systemumstellung doch noch den Erfolg brachte.

Wende durch Umstellung

Finja Maschmann wechselte auf die Zuspielposition und Zuspielerin Marit Wrage übernahm die Abwehraufgaben ihrer Mitspielerin. „Marit kann auch Abwehr“, meinte Lars Kröger, der den verhinderten Trainer Wolfgang Jörs an der Seitenlinie vertrat. „Finja ist eine gute Zuspielerin. Es ist einfach ein beruhigendes Gefühl, zu wissen, dass so ein Positionstausch bei uns problemlos klappt“, sagte Marit Wrage. Es folgten ein 11:1 und ein an Spannung kaum zu überbietendes 12:10 im finalen Durchgang für den TuS Wakendorf-Götzberg.

Glattes 0:3 gegen MTSV Selsingen

Doch anstatt sich mit 8:0 Punkten alleine an die Spitze der Liga zu setzen, patzte der TuS im zweiten Spiel gegen den MTSV Selsingen. „Wir machen zu viele Eigenfehler, Selsingen spielt eine sensationelle Abwehr. Die haben alles raus gekratzt“, urteilte Marit Wrage nach der glatten 0:3 Niederlage.

Damit war der MTSV Favorit für das dritte Spiel des Tages gegen Hammah. Aber weit gefehlt. Ganz glatt gewann der MTV mit 3:0 gegen den MTSV. „Hammah hat die Pause nach unserem Spiel gut genutzt, um Kräfte zu sammeln. Selsingen hat vielleicht dem warmen Wetter Tribut zollen müssen. Es war jedenfalls ein wilder Spieltag“, resümierte Marit Wrage.

Quintett an der Tabellenspitze

Die Tabelle der Zweiten Bundesliga Ost verspricht Spannung bis zum letzten Spieltag. Mit dem MTSV Selsingen (1.), VfL Kellinghusen II (2.) und dem TuS Wakendorf-Götzberg (3.) stehen drei Teams mit 6:2 Punkten vorn. Dahinter folgt der ungeschlagene TSV Essel, der aber erst zwei Spiele absolviert hat, danach kommt der MTV Hammah mit 4:4 Zählern. Aus diesem Quintett kann jeder jeden besiegen.

Am Himmelfahrtstag steigen die nächsten Spitzenspielen: Der TuS Wakendorf-Götzberg muss in Kellinghusen antreten (11 Uhr) und trifft dort in seiner zweiten Partie auf den TSV Essel.

