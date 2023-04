﻿FC Kilia Kiel besiegt TSB Flensburg und schießt 100. Saisontor

Der FC Kilia Kiel bleibt Spitzenreiter der Fußball-Oberliga Schleswig-Holstein. Der Aufsteiger besiegte TSB Flensburg nach leichten Anlaufschwierigkeiten mit 5:0. Benjamin Petricks verwandelter Foulelfmeter zum 1:0 (44.) markierte am 29. Spieltag das 100. Saisontor des FC Kilia Kiel.

Kiel. Der FC Kilia Kiel setzt weiter die Meilensteine: Bereits am 29. Spieltag knackte Aufsteiger FC Kilia Kiel die 100-Tore-Marke in der Fußball-Oberliga Schleswig-Holstein. Das Jubiläumstor erzielte Kilias Benjamin Petrick kurz vor der Halbzeitpause per Foulelfmeter zum 1:0 (44.). Letztlich siegten die Kieler gegen den TSB Flensburg ungefährdet mit 5:0 und erhöhten den Druck auf die Verfolger SV Eichede und SV Todesfelde.

„Heute Abend passiert Einiges“, kündigte Jubiläumsschütze Petrick nach dem Abpfiff an. Plötzlich war sie wieder da: die Lockerheit. Die Lockerheit, die den Kilianer in den Anfangsminuten gegen die Flensburger, die tief mit einer Fünferkette verteidigten und auf Umschaltmomente lauerten, fehlte. Geduld war gefragt. Bloß nicht in Rückstand geraten. Die Balance zwischen Restverteidigung und druckvollem Angriffsspiel finden.

Kilia erarbeitete sich in erster Linie Standardsituationen: Sechs Eckbälle, drei Freistöße rund um den Flensburger Strafraum. Viele ruhende Bälle, doch kein Ertrag. Kilia Coach Nicola Soranno mahnte lautstark an: „Ball laufen lassen, Räume besetzen!“ Doch es fehlte nicht nur die Leichtigkeit, sondern auch die Lösungen, um den vielbeinigen Abwehrbeton der Gäste aufzuweichen.

Benjamin Petrick markiert per Elfmeter das 100. Saisontor des FC Kilia Kiel

Kurz vor der Pause musste Soranno wechseln: Für Marvin Müller, den muskuläre Probleme plagten, kam Drilon Trepca. Und der 20-Jährige fügte sich glänzend ein. Seine Flanke, Trepcas erster Ballkontakt, landete punktgenau auf dem Fuß von Julius Alt, der jedoch beim Schussversuch regelwidrig von TSB-Verteidiger Nahne Paulsen behindert wurde – Elfmeter! Petrick schnappte sich das Leder, übernahm Verantwortung und verwandelte schnörkellos durch die Mitte zum 1:0 (44.) – Kilias 100. Saisontor.

„Das Tor war wichtig. Gerade gegen einen tief stehenden Gegner. Eigentlich kann der Trainer heute Abend einen ausgeben und nicht ich, wir haben schließlich gewonnen“, sagte Petrick, der kurz nach der Pause seinen zweiten Treffer nachlegte, als er einen Freistoß aus knapp 25 Metern zum 2:0 (47.) in den Torwinkel zirkelte. „Wir haben uns das Leben schwer gemacht. In der ersten Halbzeit hat uns die Entschlossenheit im letzten Drittel gefehlt. Mit dem 2:0 im Rücken haben wir besser in die Räume hinter der Flensburger Kette gespielt. Aber man sieht wieder mal, dass Standards spielentscheidend sein können“, bekannte Soranno später.

Kilia Kiel – TSB Flensburg 5:0 (1:0) Kilia Kiel: Kornath – Lawson-Body (46. Ramo), Wüllner, Harder, Ayyildiz (77. Polonski) – Warncke – Müller (42. Trepca), Yazgan (77. Horstinger), Alt, Petrick – Seidel (80. Nohns). TSB Flensburg: Rathmann – Spoth, Schäpler, Paulsen, Merz, Stephan – El Kanj (79. Schirzad), Wolff (71. Ali Khan), Can, Holtze – Fleige (79. Sell). Schiedsrichter: M. Göttsch (TuS Hartenholm) – Tore: 1:0 Petrick (44./FE), 2:0 Petrick (47.), 3:0 Seidel (74.), 4:0 Seidel (78.), 5:0 Petrick (90.) – Zuschauer: 165.

Der Bann war gebrochen. Immer wieder fanden die Soranno-Schützlinge nun den Pass in die Tiefe, weideten sich bisweilen am Chancenwucher. Matti Seidel scheiterte erst aus spitzem Winkel an TSB-Keeper Ole Rathmann (70.), verfehlte dann freistehend das Gästetor um Millimeter (72.), ehe er nach Harder-Tiefenpass per Lupfer auf 3:0 (74.) und kurz darauf nach Polonski-Vorarbeit auf 4:0 (78.) erhöhte. Der Schlusspunkt war dann wieder Petrick vorbehalten, der das Leder krachend zum 5:0 (90.) unter die Latte hämmerte und somit einen Dreierpack schnürte.

FC Kilia Kiel legt vor und erhöht den Druck auf den SV Eichede und den SV Todesfelde

Erst Druck ausgehalten, dann vorgelegt und somit den Druck auf Eichede und Todesfelde verlagert. „Unterbewusst spürst du natürlich immer den Druck. Die Saison geht in die entscheidende Phase. Wir wissen natürlich, dass wir kein Spiel mehr verlieren dürfen, wenn wir noch Meister werden wollen. Wir haben unsere Hausaufgaben gegen TSB gemacht“, sagte Soranno zufrieden. Schließlich soll das 100. Saisontor am Saisonende nicht der einzige Meilenstein sein, den die Kilianer erreicht haben.