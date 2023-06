﻿FC Kilia Kiel: Das Fußballmärchen eines Traditionsvereins

Die Serienaufsteiger

Vor knapp fünf Jahren krebste der FC Kilia Kiel am Ende der Verbandsligatabelle herum. Es drohte gar die Abmeldung vom Spielbetrieb. Am 31. Mai 2023 stieg der Kieler Traditionsverein in die Regionalliga auf. Kilias Geschichte ist ein Fußballmärchen moderner Prägung und Produkt einer steten Fortentwicklung.

