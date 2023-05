﻿FC Kilia Kiel will gegen OSC Bremerhaven den Aufstieg perfekt machen

Kiel. Dem FC Kilia Kiel winkt der Aufstieg in die Regionalliga Nord. Weil sich der OSC Bremerhaven und der Eimsbütteler TV zum Auftakt der Aufstiegsrunde mit einem 1:1-Unentschieden trennten, könnte Schleswig-Holsteins Oberligameister bereits mit einem Sieg gegen den OSC den Sprung in die Vierte Liga eintüten. Anstoß im Kilia-Stadion ist um 19.30 Uhr. Am Sonntag um 15 Uhr folgt das Auswärtsspiel beim ETV.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Unsere Ausgangslage ist gut, denn wir müssen nur eines unserer zwei Aufstiegsrundenspiele gewinnen“, sagt Kilias Coach Nicola Soranno. Gleichzeitig mahnt der 34-Jährige zur Vorsicht: „Wir werden 90 Minuten lang konzentriert zur Sache gehen müssen. Jeder kleine Fehler kann verhängnisvoll sein. Eine Leistung wie im Kreispokal gegen Inter reicht gegen Bremerhaven mit Sicherheit nicht.“ Soranno überlässt nichts dem Zufall, nahm den OSC beim 1:1 gegen den Eimsbütteler TV vor Ort unter die Lupe und hob anschließend die „kompakte Defensive“ der Bremerhavener sowie die individuelle Klasse der OSC-Kicker Mehmet Ari und Mechak Nankishi lobend hervor.

Rasmus Tobinski fällt kurzfristig mit Adduktorenanriss für die Aufstiegsrunde aus

Dem Aufstieg ordnen die Kilianer alles unter. Beim Final Four des Flens-Cup in Malente verzichtete Soranno auf sein Stammpersonal, setzte stattdessen Spieler aus der dritten Mannschaft ein. Lediglich Marvin Müller, der zuletzt angeschlagen pausierte, sammelte etwas Spielzeit. Verzichten muss er in den Aufstiegsspielen indes auf die Langzeitverletzten Florian Foit (Schleimbeutelglättung), Tom Baller (Knorpelschaden) und Shpend Meshekrani (Kreuzbandriss). Zu ihnen gesellt sich kurzfristig Rasmus Tobinksi nach einem Adduktorenanriss.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Demut ja, Ehrfurcht nein: „Wir sind der einzige Meister in der Aufstiegsrunde. Wenn wir es dann nicht schaffen, haben wir es auch nicht verdient“, sagt Soranno mit dem Wissen um die Qualität seiner Mannschaft, die als Aufsteiger zur Meisterschaft marschierte und mit 125 Saisontoren einen neuen Oberligarekord aufstellte. „Kilia hat noch nie in der Regionalliga gespielt. Das ist für uns etwas ganz Besonderes. Wir sind ganz aufgeregt“, erklärt Kilia-Boss Volker Roese und hofft auf „viel Unterstützung der Kieler“ in den Aufstiegsspielen. Für Mittwochabend kündigte er „ein tolles Rahmenprogramm mit Überraschungen“ an.

Kilia Kiel: Auch die Anfahrtswege über den Uhlenkrog nutzen

Aufgrund des hohen erwarteten Zuschauerinteresses bittet der FC Kilia Kiel die Fans, frühzeitig zum Stadion zu kommen, und empfiehlt wegen einer Baustellenampel im Hasseldieksdammer Weg, auch die Anfahrtsmöglichkeiten über den Uhlenkrog zu nutzen. Der Parkplatz (Schotterplatz) ist über den Mühlenweg erreichbar. Die fünf Kassenhäuschen öffnen um 18 Uhr.

KN