﻿FC Kilia Kiel mit Regionalliga-Plänen und Ärger über den SHFV

Oberliga-Herbstmeister FC Kilia Kiel klopft ans Tor zur Regionalliga. Abseits des grünen Rasens sieht Kilia-Boss Volker Roese Möglichkeiten, die Rahmenbedingungen für einen Aufstieg mit Hilfe neuer Sponsoren zu schaffen. Nur die Teilnahme am SHFV Lotto Masters ist kurzfristig nicht in Sicht.

Kiel. Der FC Kilia Kiel gibt langsam seine Zurückhaltung auf. Das einstige Tabuthema „Regionalliga“ ist keines mehr. Der Oberliga-Aufsteiger plant den Durchmarsch in die vierte Liga. „Wenn wir uns erst im Februar mit der Regionalliga beschäftigen, ist es zu spät. Es gehört zu unseren Hausaufgaben, solide und rechtzeitig zu kalkulieren, was es benötigt und ob es umsetzbar ist“, sagt Kilia-Boss Volker Roese.

Zunächst unabdingbar – die sportliche Qualifikation! Seit dem 3:2-Heimsieg gegen den Heider SV steht der Kieler Traditionsklub als Herbstmeister der höchsten Landesspielklasse fest. Dass die Kilianer auch am Saisonende den Platz an der Sonne innehaben und somit an der Aufstiegsrelegation zur Regionalliga teilnehmen könnten, mag keiner mehr ins Reich der Fantasien verweisen. Roese klopft bereits die Rahmenbedingungen für den Sprung auf die überregionale Bühne ab und zeigt sich vorsichtig optimistisch, was deren Erfüllung angeht, sieht aber auch noch Nachholbedarf auf der wirtschaftlichen Ebene.

FC Kilia Kiel will Etat in der Regionalliga um 120.000 Euro aufstocken

„Unsere Finanzplanung für die Regionalliga sieht vor, dass wir unseren jetzigen Etat um 120 000 Euro erhöhen müssten. Damit wollen wir nicht die Personalkosten steigern, sondern den Anforderungen bei Infrastruktur und Sicherheit im Stadion gerecht werden sowie den steigenden Reisekosten zu den Auswärtsspielen Rechnung tragen“, erläutert Roese, der sein Konzept „Regionalliga light“ nennt. Der 1. Vorsitzende des FC Kilia hofft dabei auf die Unterstützung regionaler Sponsoren, die sich ein Engagement abseits der „sportlichen Platzhirsche“ THW Kiel und Holstein Kiel vorstellen können.

Volker Roese will nur mit Chefcoach Nicola Soranno in die Regionalliga

„Wir werden keine verrückten Sachen machen. Bei einem Aufstieg müssen wir jedoch das Worst-Case-Szenario eines sofortigen Wiederabstiegs berücksichtigen. Der Verein darf dann nicht in Scherben liegen“, sagt Roese und unterstreicht, dass die Regionalliga unter Einbeziehung des aktuellen Kaders sowie des Trainerteams um Chefcoach Nicola Soranno denkbar ist: „Sollte Nico diesen Weg nicht mitgehen wollen, legen wir das Thema sofort zu den Akten. Der erweiterte Mannschaftsrat und die Trainer haben uns im Gespräch jedoch bereits das Interesse am Aufstieg hinterlegt.“

Um die Personalkosten nicht weiter zu steigern, plant Roese auch im Aufstiegsfall den Trainingsaufwand der Spieler bei drei Einheiten pro Woche zu belassen. Allerdings soll der Kader dann um drei oder vier regionalligaerfahrene Akteure ergänzt werden. Abseits des Sportlichen müssen bauliche Maßnahmen am Stadion vorgenommen werden: ein Gästeblock mit separatem Eingang, Austausch der Beschallungsanlage sowie eventuell neues Flutlicht (aktuell: 200 Lux), sollte es künftig zur Zentralvermarktung der Regionalliga (dann 400 Lux) kommen. „Die Auflagen des Verbandes können wir erfüllen. Die Gespräche mit der Stadt waren äußerst positiv. Wir spüren die Unterstützung durch das Sportamt“, sagt Roese.

FC Kilia Kiel beim Hallenmasters nur in der Zuschauerrolle

Kilia in der Regionalliga, das könnte klappen. Nur allzu gerne würde sich der Traditionsverein auch beim SHFV Lotto Masters in Kiel potenziellen Sponsoren auf großer Bühne präsentieren. Doch dem Herbstmeister bleibt der Zugang aufgrund des eingefrorene Teilnehmerfeldes des Vorjahres verwehrt: „Wir sind enttäuscht. Es hätte Wege gegeben, das Teilnehmerfeld zu vergrößern. Der Verband hat jedoch mit dem Argument abgewiegelt, dass bereits Karten an die Qualifikanten des abgesagten Masters verkauft worden sind. Doch wir würden auch ohne zusätzliches Kartenkontingent teilnehmen. So sind wir wohl der erste Oberliga-Herbstmeister, der nicht am Masters teilnehmen darf. Aber vielleicht gibt sich der Verband ja noch einen Ruck, damit die sportliche Fairness nicht mit Füßen getreten wird“, sagt Roese. Übrigens: Als Regionalligist wäre der FC Kilia künftig sicher qualifiziert!