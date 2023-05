﻿FC Kilia Kiel nach Elfmeterkrimi gegen TSV Bordesholm im Kreispokalfinale

Bordesholm. Der FC Kilia Kiel tanzt weiter auf drei Hochzeiten. Im Halbfinale des Kieler Kreispokals bezwang der Oberliga-Spitzenreiter trotz fast 110-minütiger Unterzahl den Oberliga-Konkurrenten TSV Bordesholm mit 8:7 (2:2, 0:1) nach Elfmeterschießen. Zudem konnten sich die Kieler über das 1:1 des SV Eichede im Oberliga-Nachholspiel bei GW Siebenbäumen freuen, welches die Soranno-Elf wieder alle Trümpfe im Meisterrennen in den Händen halten lässt.

Auf dem Bordesholmer Kunstrasen entwickelte sich nach der frühen Roten Karte für Kilias Kevin Harder (12.) wegen einer vermeintlichen Notbremse ein echter Pokalkrimi. In Unterzahl gelang den Gästen durch einen Freistoßhammer von Benjamin Petrick die 1:0-Führung (36.). Doch die Bordesholmer ließen den Ball clever durch ihre Reihen zirkulieren.

Meyerfeldt-Brüder Aaron und Alexander gleichen jeweils für den TSV Bordesholm aus

Aaron Meyerfeldt glich kurz nach der Halbzeit per Distanzschuss zum 1:1 (53.) aus. Dem Stilmittel der Fernschüsse blieb der TSVB treu und brachte das Kilia-Tor so immer wieder in Gefahr. Die Kilianer hingegen verlegten sich aufs Kontern: Matti Seidel prüfte aus spitzem Winkel Boho-Keeper Chris Kröhnert und köpfte den folgenden Eckball an die Latte (67.).

1:1 nach 90 Minuten. Verlängerung! In der brachte Ben-Luca Nohns die Kieler erneut mit 2:1 (112.) in Front, ehe Alexander Meyerfeldt nur drei Minuten später wieder ausglich. Zur tragischen Figur avancierte schließlich Bordesholms Jasper Bandholt, der nach insgesamt zehn erfolgreichen Akteuren im Elfmeterschießen den letzten Strafstoß über die Latte jagte. Kilia zieht somit ins Finale gegen Inter Türkspor Kiel am 27. Mai ein.

Schiedsrichter: Pannenborg (Suchsdorfer SV) – Tore: 0:1 Petrick (36.), 1:1 Aa. Meyerfeldt (53.), 1:2 Nohns (112.), 2:2 Al. Meyerfeldt (115.) – Rote Karte: Harder (12./FC Kilia) wegen Notbremse.