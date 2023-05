﻿FC Kilia Kiel nur noch einen Schritt von Oberliga-Meisterschaft entfernt

1:0-Sieg im Spitzenspiel gegen Wik

Dramatische Endphase: Joker Lohse bringt Rot-Schwarz auf Meister-Kurs

Drama in der Schlussphase: Rot-Schwarz Kiel hat nach einem späten Siegtreffer gegen den Wiker SV die Meisterschaft in eigener Hand und kann am kommenden Wochenende gegen die TSG Concordia Schönkirchen den Aufstieg perfekt machen.