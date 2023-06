﻿FC Kilia Kiel: So erlebten Kilias Helden den Regionalliga-Aufstieg

Kiel. Was dem Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim recht war, ist dem FC Kilia Kiel billig. Der Oberligameister aus Schleswig-Holstein drehte ein verloren geglaubtes Spiel ebenso mit zwei Toren in den Schlussminuten und feierte nach dem 3:2-Sieg gegen OSC Bremerhaven vor 3500 Zuschauern den Aufstieg in die Regionalliga Nord.

Als um kurz vor 23 Uhr über dem Kilia-Stadion Raketen in die Luft stiegen, hatten die Kicker des FC Kilia Kiel ihr Feuerwerk bereits abgebrannt. Sie hatten spät begonnen, aber umso eindrucksvoller gezündet. Als Bremerhavens Maurice Hoeder in der 81. Minute die Gelb-Rote Karte sah, setzten die Kilianer zum furiosen Finale an. „Unfassbar, was heute passiert ist“, krächzte ein nahezu stimmloser Kilia-Coach Nicola Soranno nach dem Abpfiff und gab zu, dass es für einen Trainer „an der Außenlinie eine Katastrophe“ gewesen sei.

Kilia-Kapitän Serhat Yazgan: „Vor 3500 Zuschauern triffst du Entscheidungen, die du sonst nicht triffst.“

Seine Schützlinge hatten ihm viel abverlangt, weil sie nicht zur gewohnten Leistung fanden. „Vor 3500 Zuschauern triffst du Entscheidungen, die du sonst nicht triffst. Wir haben viele getroffen, die nicht gut waren. Aber letztlich haben wir nie aufgegeben, immer an uns geglaubt und stehen hier jetzt als Sieger. Es fühlt sich surreal an“, schilderte Kapitän Serhat Yazgan die Nervosität ob der gewaltigen Kulisse. Der 23-Jährige hatte sich mehr als 90 Minuten lang aufopferungsvoll in den Dienst seiner Mannschaft gestellt, obwohl ein im Kreispokalfinale erlittener Pferdekuss große Schmerzen verursachte.

Marvin Müllers Ausgleichstor enthemmte die Kilianer

Nach dem Schlusspfiff ließ der Jubel alle Schmerzen vergessen. Youngster Marvin Müller stach als Joker mit dem 2:2-Ausgleichstreffer, konnte sein Glück kaum fassen: „Besser kann man es sich nicht ausmalen. Das Tor, der Aufstieg, die Mega-Kulisse – einfach großartig. Nico hat mir nur gesagt, ich soll mutig sein und immer wieder ins Eins-gegen-eins gehen.“ Müllers Tor enthemmte die Kilianer und lähmte die Bremerhavener.

OSC-Coach Björn Böning erklärte: „Fußball ist manchmal bitter. Bis zur 88. Minute waren wir der künftige Regionalligist. Doch die letzten zehn Minuten haben wir es in Unterzahl verkackt.“ Dass das Aufstiegsrundenduell beim FC Kilia für die Gäste im Super-Gau endete, verantwortete Kilias Stürmer Yannik Jakubowski, der über weite Strecken wie vieler seiner Teamkollegen einen gebrauchten Tag erwischte, aber in der Nachspielzeit seinen Torriecher bewies, als er die Kopfballverlängerung von Jan Matti Seidel nach einem Eckball am langen Pfosten zum 3:2 (90.+2) über die Torlinie drückte.

Yannik Jakubowski schießt das Tor zum Regionalliga-Aufstieg

„Wenn wir nicht an unsere Chance geglaubt hätten, hätten wir in der Schlussphase keine zwei Tore mehr gemacht. Am Ende ist es natürlich verdammt glücklich, weil wir ein schlechtes Spiel gemacht haben, aber auch ein deutliches Zeichen unserer Stärke. Es war die erste Ecke, die wir an diesem Tag gut spielen. Mein Gefühl hat mir gesagt, dass der Ball irgendwie zum zweiten Pfosten kommt“, sagte Jakubowski, der nach seinem Treffer mit ausgebreiteten Armen Richtung Fankurve lief, als wolle er jeden der 3500 Zuschauer eigenhändig umarmen.

Es war der Startschuss für die Kilia-Party, die mit Fallschirmspringern samt Kilia-Flagge und Spielball begann, mit einem Fußballkrimi seine Fortsetzung fand, in Jubelkreisen auf dem Spielfeld und mit Polonaise durchs Vereinsheim sowie Kabinenparty mündete und mit dem Feuerwerk und Regionalliga-Aufstieg gekrönt wurde. „Jetzt habe ich richtig Bock auf Regionalliga“, ließ Müller wissen.

OSC-Coach Björn Böning über den FC Kilia: „Der Laden hier ist geil. Ich komme gerne Saison wieder.“

Soranno bemühte sich, nochmals die Willensleistung seines Teams hervorzuheben, bei dem nach dem Kreispokalfinale mehrere Spieler an Corona erkrankt waren und erst am Spieltag ihre Freigabe durch einen Kardiologen bekamen: „Wenn wir in dieser Saison mal am Boden lagen, haben wir richtig Moral gezeigt – auch heute.“

Und das wollen die Kilianer auch am Sonntag (15 Uhr) im letzten Aufstiegsrundenspiel beim Eimsbütteler TV: „Wir wollen uns keine Wettbewerbsverzerrung vorwerfen lassen. Für den ETV und den OSC geht es noch um viel, wir werden alles geben, was noch im Tank ist.“ Das freut auch OSC-Coach Böning: „Der Laden hier ist geil. Ich komme gerne Saison wieder.“

