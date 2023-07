﻿FC Kilia Kiel startet mit zwei Auswärtsspielen in die Regionalliga Nord

Kiel. Pünktlich zum Landespokal-Achtelfinalkracher gegen den SC Weiche Flensburg 08 am Freitagabend (19 Uhr) startet der FC Kilia Kiel auch seinen Dauerkarten-Vorverkauf für die Regionalliga-Saison 2023/2024. „Wir wollen von möglichst vielen Leuten auf unserem Weg in der Regionalliga begleitet werden, deswegen werden wir keine Mondpreise verlangen“, sagt Kilia-Boss Volker Roese.

Das Saisonticket kostet 150 Euro. „Wer eine Dauerkarte kauft, spart den Eintritt für zwei Spiele“, rechnet Roese vor. Ergo: Einzeltickets pro Spiel werden in der Regionalliga 10 Euro kosten. „Wir unterscheiden preislich nicht zwischen Steh- und Sitzplatz. Jeder kann aussuchen, von wo er das Spiel verfolgen will.“

Stadtderby gegen Holstein Kiel II am letzten Hinrundenspieltag

Los geht es für den Aufsteiger mit zwei Auswärtsspielen beim Bremer SV (30. Juli/15 Uhr) und Drittliga-Absteiger VfB Oldenburg (6. August/15 Uhr), ehe am Freitag, 11. August, um 18.30 Uhr gegen Hannover 96 II das erste Heimspiel ansteht. „Leider ist am ersten Spieltag das Kilia-Stadion durch die Hurricanes belegt, so dass wir das Heimrecht mit dem Bremer SV tauschen mussten“, sagt Roese. Das Stadtderby gegen die U 23 von Holstein Kiel, die in Havelse startet, steigt am letzten Hinrundenspieltag (19. November).

KN