﻿FC Kilia Kiel steigt nach Last-Minute-Toren in Regionalliga Nord auf

Kiel. Was für ein Drama! Der FC Kilia Kiel ist Regionalligist. Zwei späte Tore von Marvin Müller (89.) und Yannik Jakubowski (90.+2) lassen den FC Kilia Kiel gegen den OSC Bremerhaven jubeln. Vor 3500 Zuschauern im Kilia-Stadion drehte Schleswig-Holsteins Oberligameister in den Schlussminuten einen 1:2-Rückstand und steigt bereits vor dem abschließenden Aufstiegsrundenspiel beim TV Eimsbüttel (So., 15 Uhr) in die Vierte Liga auf.

„Das ist Wahnsinn. Der Fußballgott mag es momentan spannend. Ich bin fix und fertig“, jubelte Kilia-Coach Nicola Soranno nach dem Schlusspfiff und ergänzte dann: „Wir haben kein gutes Spiel abgeliefert, aber danach fragt morgen keiner mehr. Die Gelb-Rote Karte hat uns sicherlich ins Spiel zurückgeholt.“ Erst als Bremerhavens Maurice Hoeder in der 81. Minute wegen wiederholten Foulspiels die Ampelkarte sah, starteten die Kilianer ihre furiose Schlussoffensive.

Kilias Benjamin Petrick trifft früh per Elfmeter zur Führung

Dabei begann alles wie gemalt für die Kieler. Der Spielball schwebte in den Händen eines Fallschirmspringers ins Kilia-Stadion ein. Zur neuen Vereinshymne „Kilianer“ (komponiert von Mark Smith, gesungen von Peter Widereck) liefen die Teams ein. Und die Kieler erwischten einen Traumstart: Nach Steckpass von Julius Alt fädelte Yannik Jakubowski bei OSC-Verteidiger Ali Wazneh ein – Elfmeter (6.). Benjamin Petrick blieb eiskalt, knallte den Ball zum 1:0 unter die Latte (7.).

Doch die Führung beflügelte die Kilianer nicht. Sie lockte vielmehr die Gäste aus der Reserve, deren Aufstiegshoffnungen bei einer Niederlage arg geschmälert sind. OSC-Stürmer Jozo Tunjic traf zum 1:1 (15.), doch Schiedsrichter Florian Pötter entschied auf Abseits. Acht Minuten später durften die Bremerhavener dann doch jubeln, wieder war es Tunjic, der einnetzte – 1:1.

Die Gäste übernahmen die Spielkontrolle, Kilia hielt mit hohem Pressing dagegen und tauchte urplötzlich nach Ballgewinn von Luca Aouci vor dem Gästetor auf, doch sein Querpass erreichte Jakubowski nicht im Zentrum (30.), doch mehr wollte den Gastgebern nicht gelingen.

Jozo Tunjic schockt Kilia mit seinem Kopfballtor zum 2:1

Aus der Kabine kamen die Kilianer mit neuem Offensivgeist: OSC-Keeper Niklas Griesmeyer kratzte einen Petrick-Schuss aus dem kurzen Eck, doch erneut verpuffte der Anfangselan binnen Minuten. Bremerhavens Mechak Nankishi führte einen Freistoß schnell aus und Tunjic köpfte freistehend zur 2:1-Gästeführung ein (56.). Tunjic vergab im Eins-gegen-eins mit Kilia-Keeper Finn Kornath gar den dritten OSC-Treffer. Dann musste Hoeder vom Platz und Kilia nutzte die Überzahl eiskalt: Müller netzte aus spitzem Winkel zum 2:2 (89.) ein, dann köpfte Jakubowski nach einem Eckball zum 3:2 ein. Der Rest war Jubel – Kilia ist Regionalligist!

FC Kilia Kiel – OSC Bremerhaven 3:2 (1:1) FC Kilia Kiel: Kornath – Ramo, Wüllner, Harder (69. Seidel), Ayyildiz (72. Horstinger) – Warncke (69. Müller) – Aouci (64. Trepca), Alt, Yazgan, Petrick – Jakubowski. OSC Bremerhaven: Griesmeyer – Gagelmann, Olatunji, Onwuzo, Wazneh (87. Sablotny) – Hoeder, Wagner – Nankishi (86. Rodriguez Martins), Ari, Wema (77. Ntamag) – Tunjic. Schiedsrichter: Florian Pötter (FC Voran Ohe) – Tore: 1:0 Petrick (7./FE), 1:1 Tunjic (23.), 1:2 Tunjic (56.), 2:2 Müller (88.), 3:2 Jakubowski (90.+2) – Gelb-Rote Karte: Hoeder (81./wh. Foulspiel) – Rote Karte: Wagner (90.+5/Tätlichkeit) – Zuschauer: 3500.

