﻿FC Kilia Kiel vergibt Mega-Chance beim SV Eichede – Meisterschaft futsch?

Steinburg. Spitzenreiter und trotzdem Jäger: Der FC Kilia Kiel verteidigte mit einem 0:0 im Topspiel der Fußball-Oberliga Schleswig-Holstein beim SV Eichede vor 827 Zuschauern im Steinburger Ernst-Wagner-Stadion zwar seine Tabellenführung, hat aber bei fünf Punkten Vorsprung auf die Stormarner auch zwei Spiele mehr absolviert.

„Wir haben es nicht mehr in den eigenen Händen, Meister zu werden. Wir müssen jetzt auf Ausrutscher von Eichede hoffen und selbst unsere Hausaufgaben erledigen. Dass jeder überall stolpern kann, hat Todesfelde gegen den VfB Lübeck II vorgemacht“, sagte Kilia-Coach Nicola Soranno mit Blick auf die Steilvorlage des SV Todesfelde, der bereits am Sonnabend mit 0:3 gegen den VfB II verlor. Soranno bekräftigte auch: „Todesfelde ist noch nicht abgeschrieben.“

Kilias Rasmus Tobinski scheitert mit Großchance an SVE-Keeper Marcel Gevert

Demut statt Hochmut: Zwölf Minuten vor dem Schlusspfiff hätte Rasmus Tobinski die Meisterschaftschancen des FC Kilia Kiel signifikant erhöhen können, doch der USA-Rückkehrer scheiterte nach Warncke-Zuckerpass aus kurzer Distanz am überragenden SVE-Keeper Marcel Gevert, der lange stehen blieb und dann im richtigen Moment seine Fußspitze ausfuhr (78.).

Großtat: Eichedes Keeper Marcel Gevert (re.) vereitelt die Großchance von Kilias Rasmus Tobinski (Mitte) per Fußabwehr. © Quelle: Jan-Phillip Wottge

Nullnummer statt Jubeltänze: „Wir haben zwei, drei Großchancen. Eine muss man in diesen engen Spielen machen. Das ist uns in Todesfelde nicht gelungen und heute wieder nicht“, haderte Kilias Spielmacher Tom Warncke mit der Effektivität in den Spitzenspielen. Fürwahr! Der Aufsteiger holte aus den Duellen mit Eichede und Todesfelde lediglich einen Zähler.

FC Kilia Kiel beginnt im Spitzenspiel mit vornehmer Zurückhaltung

Katerstimmung kam beim FC Kilia aber keine auf. „Immerhin haben wir erstmals in dieser Saison einen Punkt geholt, wenn wir kein Tor erzielt haben. Das ist auch eine Frage der Reife“, suchte Soranno nach positiven Ansatzpunkten für den Titelendspurt. Eichedes Coach Paul Kujawski sprang seinem Kieler Kollegen bei: „Es kann noch so viel passieren. Es wird jetzt für uns kein Selbstläufer. Kilia und Todesfelde warten nur auf unsere Fehler, aber wir haben eine gute Ausgangsposition.“

Im Spitzenspiel ging es zunächst um Fehlervermeidung. Der FC Kilia begann in Stormarn bei herrlichem Osterwetter verhalten, überließ dem Gastgeber zunächst die Ballhoheit. Und fast hätten die Eicheder Kapital aus der Kieler Passivität geschlagen: Morten Wahl, Bruder von KSV-Capitano Hauke, setzte einen Kopfball nach einer Flanke von Marc Pichelmann knapp über das Kieler Tor (5.). Kurz darauf klärte Kilias Warncke nach einem langen Einwurf für seinen Keeper auf der Torlinie (12.), ehe wiederum Kornath geschickt gegen Eichedes Tom Wittig (13.) den Winkel verkürzen konnte.

SV Eichede – FC Kilia Kiel 0:0 SV Eichede: Gevert – Pichelmann, Reimers, Ostermann, Fischer – Meyer, Ehlers (57. Grage) – Wittig, Wahl, Bieche (84. Miljic) – Adam (70. Hasselbusch/88. Arndt). Kilia Kiel: Kornath – Lawson-Body, Wüllner, Harder, Ayyildiz (87. Horstinger) – Warncke – Seidel, Alt, Yazgan (75. Tobinski), Petrick – Jakubowski (21. Müller). Schiedsrichter: Bendowski (Eintracht Lübeck) – Tore: fehlanzeige – Zuschauer: 827.

Es war der Weckruf für die Kieler, die ihre vornehme Zurückhaltung zunehmend aufgaben. Benjamin Petrick drehte sich im Eicheder Strafraum, schüttelte SVE-Routinier Hendrik Ostermann ab und zimmerte das Leder an den Pfosten (19.). Kilia blieb am Drücker, obwohl Torjäger Yannik Jakubowski früh wegen Oberschenkelproblemen seinen Dienst quittieren musste (21.). Gevert rettete reaktionsschnell gegen einen tückischen Kopfball von Matti Seidel (31.), bekam tatkräftige Hilfe von Nico Fischer, der einen Schuss von Julius Alt auf der Torlinie (45.) blockte.

Kilia-Coach Nicola Soranno: „Aufgrund der Chancen der ersten Halbzeit müssen wir gewinnen.“

„Aufgrund der Chancen der ersten Halbzeit müssen wir gewinnen“, sagte Soranno. Doch nach der Halbzeitpause boten sich den Kielern nur noch wenige Chancen. Der SVE hielt den Ball fern der eigenen Box, bis Rasmus Tobinski frei vor Gevert auftauchte und scheiterte (78.). „Uns ist es nicht gelungen, im eigenen Ballbesitz kreativ zu werden. Eichede hat uns gut verteidigt“, lobte Warncke die Stormarner, die mit zwei Siegen in den Nachholspielen am FC Kilia vorbeiziehen können.