﻿FC Kilia Kiel verliert beim SV Todesfelde – Der Vorsprung schmilzt

Zwei Tore in der Nachspielzeit sorgten im Spitzenspiel der Fußball-Verbandsliga Südwest zwischen der zweiten Elf des SV Todesfelde und dem TSV Bargteheide für eine irre Schlussphase. Am Ende jubelten die Todesfelder ebenso wie die SG Oering-Seth, die die Rutschpartie in Einfeld gewann.