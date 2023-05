﻿FC Kilia Kiel: Kevin Schulz kommt vom SC Weiche Flensburg 08

Kiel. Endlich mal wieder mit dem Fahrrad zum Training fahren! Davon träumte Kevin Schulz seit langer Zeit. Ab kommender Saison darf der 34-Jährige wieder in die Pedale treten. Draht-Esel statt Fahrgemeinschaft: Der Mittelfeld-Allrounder wechselt vom Regionalligisten SC Weiche Flensburg 08 zum Oberliga-Meister FC Kilia Kiel. Elf Jahre nach seinem Abschied von Holstein Kiel kehrt „Schulle“ nun auch fußballerisch in seinen Wohn- und Geburtsort Kiel zurück.

So ganz weg war Kevin Schulz jedoch nie. Egal, ob VfB Lübeck, VfR Neumünster oder SC Weiche Flensburg 08. Schulz wohnte und studierte stets in Kiel. Heute arbeitet er mit 30 Stunden als Buchhalter in der Landeshauptstadt. 2012 verließ der einstige Linksverteidiger seinen Ausbildungsverein Holstein Kiel, für den er vier Jahre in der Ligamannschaft (u.a. 28 Drittligaeinsätze) auflief, und wechselte zum ebenfalls viertklassigen Landesrivalen VfB Lübeck.

Kevin Schulz spielte für Holstein Kiel, VfB Lübeck, VfR Neumünster und SC Weiche Flensburg 08

Fortan nahm er für seine Fußballkarriere weite Fahrten auf sich. Doch der VfB Lübeck geriet in finanzielle Schieflage, so dass es Schulz bereits nach einem halben Jahr weiter zum Regionalligisten VfR Neumünster zog. 2014 heuerte der mittlerweile im Mittelfeld beheimatete Schulz beim aufstrebenden Regionalligisten SC Weiche Flensburg 08 an, dessen Trikot er für die nächsten neun Jahre trug. Insgesamt absolvierte er in seiner Karriere neben 28 Drittligaspielen knapp 280 Regionalligaspiele.

Kevin Schulz: „Ich gewinne durch meinen Wechsel zu Kilia echte Lebenszeit.“

Ab 1. Juli 2023 landet Schulz nun beim FC Kilia. Er hofft, dass noch weitere Regionalligaspiele hinzukommen. „Für mich schließt sich ein Kreis. Ich kann noch mal ambitionierten Fußball vor der Haustür spielen. Ich gewinne durch meinen Wechsel zu Kilia echte Lebenszeit, die ich bisher mit pendeln verbracht habe“, sagt Schulz und ergänzt: „Bei Kilia hat sich vieles sehr positiv entwickelt. Ich will meine Erfahrung einbringen, muss meine Rolle im Team aber auch erst finden. Ich komme schließlich in eine Mannschaft, die auch ohne mich erfolgreich war. Trotzdem ist es mein Anspruch, immer zu spielen.“

Kilia-Coach Nicola Soranno freut sich über die Schulz-Verpflichtung: „Er gibt uns etwas, was wir noch nicht in dieser Ausprägung haben: Ruhe, Erfahrung, Abgeklärtheit auf hohem Niveau.“ Ob es für Schulz und Kilia tatsächlich in die Regionalliga geht, entscheidet sich in der Aufstiegsrunde, in der die Kieler zunächst am 31. Mai den OSC Bremerhaven empfangen, ehe auswärts am 1. Juni beim Eimsbütteler TV die Entscheidung fällt, welche zwei Teams in die Viertklassigkeit aufsteigen.

Schulz ist nach Felix Niebergall, Malte Petersen, Nikolas Wulf und Serhat Yüksel der fünfte Neuzugang für die kommende Saison beim FC Kilia Kiel.

KN