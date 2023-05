﻿Clara Schoof und Tim Raymond Schneider sammeln Erfahrungen

Bad Segeberg. Viele Erfahrungen gesammelt und mit einem positiven Gefühl abgereist: Bei den Deutschen Meisterschaften im Degenfechten erzielten zwei Sportler der Fechtgemeinschaft Segeberg achtbare Ergebnisse und zogen in die K.o.-Runde ein. Clara Schoof landete in der Endabrechnung auf dem 50. Platz. Nachwuchsfechter Tim Raymond Schneider erkämpfte sich Rang 63.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Clara Schoof ohne Heimtrainer Armin Stadter

„Die Atmosphäre war super. Es war sehr voll und die Stimmung war gut“, freute sich Clara Schoof über die tollen Eindrücke bei der DM in Leverkusen. Da ihr Coach Armin Stadter verhindert war, musste sich die 24-Jährige selbst auf die Gefechte einstellen. „Ich habe mir direkt drei Fechterinnen zum Einfechten gesucht und habe im Prinzip eine Runde vor meinem ersten Gefecht bestritten. Durch die vielen Turniere schließt man Freundschaften und kennt viele Fechterinnen, mit denen man sich auch einfechten kann.“

Richard Schmidt coachte Clara Schoof

Während des Wettkampfes wurde Clara Schoof von einem echten Hochkaräter gecoacht. Richard Schmidt vom FC Tauberbischofsheim stand der FGSE-Fechterin mit den passenden Ratschlägen zur Seite. Schmidt musste in der Herrenkonkurrenz als Hochdekorierter erst später einsteigen. Der Tauberbischofsheimer gewann Bronze bei der WM 2017 in Leipzig sowie bei der EM 2018 in Novi Sad und zeigte auch in Leverkusen, über welch fechterisches Können er verfügt. Am Ende krönte er sich selbst zum Deutschen Meister.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

„Er hat mir ein paar Lektionen bei einem Lehrgang in Heidenheim gegeben“, erklärte Clara Schoof, wie der Kontakt zu Schmidt entstanden ist. „Ich bin ihm sehr dankbar, denn es ist nicht selbstverständlich. Es hat mir unheimlich viel gebracht, einen Coach an der Bahn zu haben, der mir das Gefühl gibt, dass ich gewinnen kann und mich taktisch sehr gut einstellt.“

Clara Schoof gewinnt drei Gefechte

In der Vorrunde konnte Clara Schoof in drei von sechs Gefechten die Oberhand behalten. Mit dem Ergebnis zeigte sie sich im Großen und Ganzen zufrieden, wenn auch eine bessere Ausgangslage für die nächste Runde drin gewesen sei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anna Zens bestraft jeden Fehler

„Im K.o. musste ich aufgrund des Indexes gegen Anna Zens fechten, die von der Vorrunde befreit war“, erklärte Clara Schoof. Wolf-Gunter Richter (FGSE), der sich in der Vorrunde um Tim Raymond Schneider gekümmert hatte, stand für dieses Gefecht als Coach parat. Die ruhigen Anweisungen fruchteten. Das erste Drittel war vollkommen ausgeglichen (4:4). Anna Zens (Fechterring Hochwald) stellte in Folge aber immer wieder ihre Klasse unter Beweis. „Ich habe es nicht mehr geschafft, an die gute erste Phase anzuknüpfen“, so die Lehramtsstudentin. „Kleine Fehler wurden direkt mit einem Gegentreffer bestraft. Da merkt man dann, dass meine Gegnerin die erfahrenere Fechterin von uns beiden war.“

Degenfechterin Clara Schoof (FGSE) liegt in der schleswig-holsteinischen Senioren-Rangliste auf Rang zwei. Beim Frühlingsturnier in Bad Segeberg konnte sie weitere Erfolge feiern. © Quelle: Matthias Ralf

Nach der Niederlage zeigte sich Clara Schoof selbstkritisch. „Ich sollte mit meiner Leistung zufrieden sein, weiß aber, dass ein vierter Sieg in der Vorrunde und damit vielleicht auch der Einzug in die Top 32 definitiv möglich gewesen wäre.“ Für die Zukunft gibt sie sich kämpferisch: „Ich möchte nicht nur mitfechten, sondern auch eine ordentliche Platzierung erreichen.“

Tim Raymond Schneider mit guter Leistung

Ähnlich sah Tim Raymond Schneider sein Abschneiden in der Herrenkonkurrenz. Der 17-Jährige lieferte trotz seines jungen Alters eine gute Leistung ab. Lediglich die Anzahl der Niederlagen in der Vorrunde wurmte den Schüler ein wenig. „Das hätte besser laufen können.“ Bei seinen sechs Gefechten schlug er sich prächtig, konnte aber nur einmal gegen Horant Kummer (Heidenheimer SB) die Planche als Sieger verlassen. „Da fehlt mir noch die Erfahrung.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Knappe Niederlage gegen Deutschen Meister

In der Runde der besten 64 zeigte Tim wiederum, dass in ihm viel Potenzial schlummert. Gegen den späteren Deutschen Meister Richard Schmidt machte es der FGSE-Fechter lange spannend und unterlag letztlich knapp mit 13:15. „Mit dem Gefecht bin ich sehr zufrieden.“