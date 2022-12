﻿Felix Möller sitzt den etablierten Spielern des SV Todesfelde im Nacken

Todesfelde. Felix Möller hätte noch eine Fußballsaison für den Niendorfer TSV in der U 19-Regionalliga spielen können. Doch der 18-Jährige verließ seine Komfortzone und stellte sich einer neuen Herausforderung. Der Offensivspieler schloss sich Schleswig-Holsteins Oberliga-Meister SV Todesfelde an. „Ich bin ehrgeizig und möchte im Fußball möglichst weit kommen“, begründet Möller den frühen Einstieg in den Herrenbereich. Das Talent dazu besitzt Möller, der in Todesfelde schnell erste Duftmarken setzte.

In 15 der 20 Oberligaspiele kam Möller zum Einsatz. Der Youngster erzielte fünf Treffer, lieferte mehrere Torvorlagen ab und wurde von Trainer Sven Tramm dreimal für die Startelf nominiert. Zumeist kam er allerdings als Joker von der Bank ins Spiel.

„Natürlich wünscht man sich, immer in der Anfangsformation zu stehen“, sagt Möller. „Aber die Konkurrenz im Offensivbereich ist riesig. Ich versuche, mich stetig zu verbessern und im Training anzubieten. Dann klappt es irgendwann auch, dass ich mehr und mehr Spielminuten sammle.“

Was Möller zeigt, macht Lust auf mehr

Sein Trainer schätzt den ein wenig schlaksigen, 1,87 Meter großen Möller. „Felix ist einer unserer Gewinner der bisherigen Saison. Das, was er bis jetzt gezeigt hat, macht Lust auf mehr“, schwärmt Tramm. „Er ist immer torgefährlich, verfügt bei der Ballannahme über einen sehr guten ersten Kontakt und besitzt eine Menge Spielverständnis.“ Trotz seiner Jugend habe Möller Druck auf die Etablierten ausgeübt und sich Einsatzzeit verdient. „Ich bin mit Felix absolut zufrieden!“

SV Todesfelde Youngster Felix Möller (Mitte) freut sich über eines seiner fünf Saisontore. © Quelle: Jürgen Brumshagen

Den ersten Kontakt zwischen dem Spieler und dem SV Todesfelde stellte Stefan Nagel her, in dessen Fußball-Akademie in Norderstedt Möller arbeitet. „Sven Tramm hat mich dann mit seinem Trainerteam im Spiel beobachtet“, sagt Möller. „Nach zwei Trainingseinheiten in Todesfelde war mir klar, dass ich in den Joda-Sportpark wechseln wollte.“

Möller weiß, was er kann

Möller trat vom ersten Tag an selbstbewusst auf: „Ich weiß, was ich kann.“ Er fügte sich schnell ins Team ein. „Die anderen Spieler haben gleich gemerkt, dass ich etwas draufhabe. Ich werde trotz meiner Jugend akzeptiert und respektiert.“ Als Lieblingsposition nennt Möller die Zehn, er sagt: „Aber ich fühle mich auf allen offensiven Positionen wohl.“

Diese Flexibilität schätzt Trainer Tramm: „Mit seinem Spielverständnis und Torriecher kann ich Felix überall reinwerfen.“ Ab Herbst kam das Talent trotzdem seltener zum Zug. Zum einen aus gesundheitlichen Gründen. Erst wurde Möller von einer Rückenverletzung gebremst, dann stoppte ihn eine Erkrankung. Zum anderen, weil die Konkurrenz in Todesfelde ja keine Laufkundschaft ist. „Morten Liebert, unser zweiter Torjäger neben Marco Pajonk, war verspätet in die Saison gestartet, hat dann aber Fahrt aufgenommen“, sagt Möller. „Auch die anderen Offensiven waren prima in Form.“

Mehr Spielanteile nach der Winterpause

Ein weiterer Aspekt: „Im engen Titelrennen mit Kilia Kiel und dem SV Eichede zählt jeder Punkt. Da ist es ganz normal, dass ein Trainer ein bisschen mehr Vertrauen in gestandene Spieler setzt, die er seit längerem kennt“, meint Möller. Er schickt angriffslustig hinterher: „Nach der Winterpause werden die Karten neu gemischt!“ In der Vorbereitung will er Gas geben, sich ins Team spielen. Ein bisschen mehr Muskelmasse könnte dabei helfen. „Ich bin groß und schlank. Ich komme zwar klar, aber einige Kilo mehr wären gegen die schweren und athletischen Oberliga-Verteidiger kein Nachteil.“

Am Ende der vergangenen Punktrunde hat Möller zugeschaut, wie der SV Todesfelde im ersten Anlauf den Aufstieg in die Regionalliga verpasste. Der 18-Jährige hofft, dass es in dieser Saison einen erneuten Vorstoß auf die vierte Liga geben wird. Möller: „Kilia Kiel hat einen kleinen Vorteil. Wir werden versuchen, alle Spiele zu gewinnen und müssen dann schauen, was dabei rauskommt. Ich bin mir sicher, dass wir es schaffen können, Meister zu werden.“

Möllers Nahziel: Kaderplatz beim Hallenmasters

Deutlich näher liegt der 7. Januar. Jener Tag, an dem der SV Todesfelde als Titelverteidiger beim Hallenmasters von Schleswig-Holstein in Kiel antritt. Natürlich will Möller es packen, für den Zwölferkader nominiert zu werden. „Aber das wollen alle anderen Spieler auch“, weiß Möller, der als Hamburger Deutschlands zuschauerstärkstes Hallenfußball-Turnier noch nicht live in der Wunderino-Arena verfolgt hat. „Ich habe mir die Doku über den Todesfelder Triumph im Januar 2020 angeschaut. Das hat mich total angefixt. Es wäre geil, als Todesfelder Spieler beim Masters dabei zu sein.“