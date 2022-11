﻿Fetihspor Kaltenkirchen Remis gegen SSC Phoenix Kisdorf

In den zwei Kreisderbys in der Verbandsliga Südwest fand sich nur ein Sieger. Dabei konnten sich die Reservefußballer des SV Todesfelde gegen den Nachbarn Leezener SC durchsetzen und ihre Tabellenführung verteidigen. Unentschieden trennten sich Fetihspor Kaltenkirchen und Phoenix Kisdorf.

Kreis Segeberg. Es lief die Schlussphase im Verbandsliga-Nachbarschaftsderby zwischen den Fußballern von Fetihspor Kaltenkirchen und dem SSC Phoenix Kisdorf. Kaltenkirchens Andrej Denk platzierte einen Flankenball an den zweiten Pfosten des Kisdorfer Tores. Dort stand sein Mannschaftskapitän Marco Möller mutterseelenalleine und köpfte den Ball aus drei Metern über das von Danny Schramm gehütete Tor. Es blieb beim leistungsgerechten 1:1 (0:0).

Sven Tepsic trauert Chancen nach

„Die drei Punkte hätten wir gerne mitgenommen“, sagte Fetihspor-Trainer Sven Tepsic. „Wahrscheinlich wäre es auch nicht unverdient gewesen, weil wir uns in der ersten Hälfte ein leichtes Chancenplus erspielen konnten.“

Andrej Denk, Kayahan Demirtag und Jean-Philipp Wagner vergaben in der ersten Hälfte gute Möglichkeiten für die Tepsic-Elf, Mats Lorisch vergab zweimal für die aus einer kompakten Defensive heraus spielenden Gäste.

Konstantin Korella trifft zum 1:0

In der 67. Minute zappelte der Ball im Netz der Gastgeber. SSC-Angreifer Konstantin Korella schaltete in einer undurchsichtigen Strafraumsituation am schnellsten und schob zum 1:0 für Kisdorf ein. Kurz darauf hätte Korella auf 2:0 erhöhen können, sein Schuss strich wenige Zentimeter am Tor vorbei.

Ausgleich durch Jean-Philipp Wagner

Die Kisdorfer verteidigten den knappen Vorsprung lange. Doch in der 89. Minute gelang Fetihspors Torjäger Jean-Philipp Wagner der Ausgleichstreffer – dem Marco Möller in der Nachspielzeit noch das 2:1 hätte folgen lassen können.

„Das Unentschieden ist leistungsgerecht“, bilanzierte Kisdorfs Trainer Dominik Fseisi. „Wir haben es leider nicht geschafft, das 2:0 nachzulegen. Wenn man kurz vor dem Ende noch führt, ist es natürlich nervig, den Platz nicht als Sieger zu verlassen.“

SV Todesfelde II 2:0 über Leezener SC

Unterdessen verteidigte die zweite Elf des SV Todesfelde in einem phasenweise hektischen Derby gegen den um den Klassenerhalt kämpfenden Leezener SC die Spitzenposition. Matchwinner beim 2:0 (0:0) im Flutlichtspiel war der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Philipp Möller.

Philipp Möller trifft doppelt

In der 58. Minute verwandelte Möller einen Elfmeter zum 1:0. Zuvor war Dennis Studt, der einen zu kurz geratenen Rückpass von Tobias Neumann erlaufen hatte, von LSC-Schlussmann Tjark Reimers von den Beinen geholt worden. Neun Minuten vor dem Abpfiff machte der 30-jährige Möller mit seinem zweiten Treffer alles klar. Beide Teams beendeten die Partie zu zehnt. In der 64. Minute hatte der Todesfelder Kevin Benner die Ampelkarte gesehen, in der 80. Minute handelte sich LSC-Spieler Marcel Bennsen die zweite gelbe Karte ein und musste den Platz verlassen.

Ein Spiel auf Augenhöhe

„Die glücklichere Mannschaft hat gewonnen“, urteilte Leezens Trainer Marco Heß, der sein Team 90 Minuten lang auf Augenhöhe gesehen hatte. Was Todesfeldes Manager Stefan Komm bestätigte: „Der LSC hätte eigentlich in der ersten Halbzeit in Führung gehen müssen und schenkt uns nach dem Wechsel die beiden Tore.“