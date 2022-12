﻿Filip Jicha vor Pokal-Hürde: „Wie ein Champions-League-Finale“

Titelverteidiger THW Kiel ist im DHB-Pokal noch zwei Hürden vom Final Four in Köln entfernt. Im Achtelfinale wartet auswärts Zweitligist SG BBM Bietigheim (Donnerstag, 19.30 Uhr). Doch die Enttäuschung nach der Niederlage der Zebras im Nordderby in Flensburg sitzt noch tief.

Bisher hat sich der THW Kiel in vier Duellen mit der SG BBM Bietigheim immer deutlich durchgesetzt. Vor exakt vier Jahren am 22. Dezember 2018 gewann der THW beim bis dato letzten Aufeinandertreffen mit 32:21. Dominik Claus (Mitte) erzielte gegen Patrick Wiencek (links), Hendrik Pekeler und Co. drei Tore.

Kiel/Bietigheim-Bissingen. Noch sitzt die Enttäuschung tief in den Kleidern beim THW Kiel. Das 13-Tore-Debakel bei der SG Flensburg-Handewitt hat Spuren hinterlassen. Kommt da der Auftritt im Pokal-Achtelfinale beim Zweitligisten SG BBM Bietigheim (Donnerstag, 19.30 Uhr, Liveticker auf KN-online) gerade recht? Niemand wird die Schwaben beim Rekord-Pokalsieger unterschätzen. "Wir haben uns exakt genauso vorbereitet wie auf ein Champions-League-Finale", sagt THW-Cheftrainer Filip Jicha.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Köln als gemeinsamer Nenner. Dort wird stets um den Königsklassen-Pokal gefightet. Von dort sind die Zebras im DHB-Pokal nur noch zwei Hürden entfernt, wollen das an den Rhein verlegte Final Four erreichen, ihren Titel verteidigen. Bei einem ambitionierten Zweitligisten, der den Top Vier zuletzt sieben Punkte abknöpfte. „Man merkt, wie unglaublich enttäuscht die Spieler noch immer sind. Sie waren fokussiert, wollten unbedingt in Flensburg gewinnen. Die Enttäuschung, dass sie nicht zeigen konnten, was sie sich vorgenommen hatten, habe ich sehr deutlich gesehen. Darum ist es gut, dass jetzt gleich wieder ein Spiel kommt, dass andere Gedanken in den Vordergrund rücken und die Möglichkeit, zu performen“, sagt Filip Jicha.

Lesen Sie auch

Am Mittwoch setzte sich seine Herde mit dem Flieger von Hamburg aus in Bewegung nach Stuttgart. Zurück geht’s die 740 Kilometer aus der 43 000-Einwohner-Stadt Bietigheim-Bissingen direkt nach der Partie in einem Bus mit Schlafsitzen. Hoffentlich mit dem Ticket für das Viertelfinale im Gepäck, das am Freitag ausgelost wird. „Wir freuen uns auf das Spiel, klar. Es ist ein K.o.-Spiel, im DHB-Pokal passieren in jeder Runde Überraschungen. Gerade nach so einer Enttäuschung wie in Flensburg ist es eine sehr herausfordernde Aufgabe, dass es nicht zu einer Überraschung in Bietigheim kommt“, so Jicha.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Bild aus dem Februar 2015: THW-Trainer Filip Jicha (Mitte) kennt die kühle Bietigheimer Arena mit ihrem Eishockey-Feld noch aus seiner Zeit als Spieler. © Quelle: imago/objectivo

Der Tscheche kennt die kühle Egetrans Arena mit dem über der Eisfläche verlegten Handball-Spielfeld. Die Halle, die sich die SG mit dem DEL-Team der Steelers teilt, wird mit mehr als 4000 Zuschauern ausverkauft sein. Im Innenraum wurden extra zusätzliche Sitzplätze geschaffen. Es ist das insgesamt fünfte Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten nach jeweils zwei Spielen in den Bietigheimer Erstliga-Saisons 2014/2015 und 2018/2019. Seit Sommer 2021 sitzt bei der SG der Spanier Iker Romero auf dem Trainerstuhl, der vor Saisonbeginn Torhüter Fredrik Genz von seinem Ex-Klub Füchse Berlin zu den Schwaben holte. Auch die Neuzugänge Maximilian Hejny (Rückraum rechts/Frisch Auf Göppingen) sowie Fabian Wiederstein (Kreis/HBW Balingen-Weilstetten verfügen über Erstliga-Erfahrung.

Vor dem Anpfiff – Do., 19.30 Uhr SG BBM Bietigheim: Poltrum, Genz – Vlahovic, Claus, Öhler, Wolf, Schäfer, de la Peña, Wiederstein, Velz, Barthe, Hejny, Brenner, Pfeifer, Fischer – verletzt: Kaulitz (Kreuzbandriss), Rentschler (Kreuzbandriss/Karriereende) – Trainer: Iker Romero (42). THW Kiel: N. Landin, Mrkva – Duvnjak, Sagosen, Reinkind, M. Landin, Øverby, Wiencek, Ekberg, Pabst, Fraatz, Dahmke, Zarabec, Wallinius, Bilyk, Pekeler – verletzt: Weinhold (Teilruptur Kreuzband), Johansson (Mittelhandbruch), Ehrig (Kreuzbandriss) – Trainer: Filip Jicha (40). Schiedsrichter: Philipp Dinges/Tobias Schmack (Stutensee/Stuttgart) – Bilanz: 4 Spiele, 4 Siege für den THW – Letzte Duelle: 34:20 (in Kiel) und 32:21 für den THW (Bundesliga-Saison 2018/2019) – TV: sportdeutschland.tv mit kostenpflichtigem Livestream ab 19.15 Uhr – Anpfiff: Heute, 19.30 Uhr, in der Egetrans Arena in Bietigheim-Bissingen.

„Ich bin mir zu 100 Prozent sicher: Keiner wird Bietigheim auch nur einen Zentimeter unterschätzen. Wir müssen mit viel Respekt an die Aufgabe gehen“, sagt THW-Coach Jicha. Er habe sich, so der 40-Jährige bereits mit seinem Freund und Landsmann Daniel Kubes (Trainer des Zweitligisten HSG Nordhorn-Lingen) ausgetauscht: „Ich habe schon versucht, Infos zu sammeln. Wir können dort das Viertelfinale im Pokal erreichen, das ist eine Riesen-Motivation. Es wird nichts und niemand auf die leichte Schulter genommen.“ Eben genau wie in einem Champions-League-Finale.