Bartels netzt doppelt: Holstein Kiel gewinnt 5:1 bei Hannover 96

Hannover. Versöhnlicher Saisonabschluss für Holstein Kiel! Vor 38 000 Fans landeten die Störche am Sonntag bei Hannover 96 ein 5:1-Kantersieg. Nach einer leichten Druckphase der Niedersachsen zu Beginn der Partie schaltete die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp die Tormaschine an. Den Anfang machte Fabian Reese (21.), ehe Timo Becker nur drei Minuten später per Kopf das 2:0 nachlegte (24.). Quasi mit dem Pausenpfiff legte Benedikt Pichler das 3:0 für die KSV nach (45.).

Nach dem Seitenwechsel wurde es dann emotional. In seinem letzten Spiel als Profi erhöhte Fin Bartels nach einer Stunde zuerst auf 4:0 (60.), um keine 120 Sekunden später den nächsten Treffer zum 5:0 nachzulegen (62.). Ex-Kieler Phil Neumann betrieb in der Folge aus Sicht der Hausherren noch etwas Ergebnis-Kosmetik (1:5), konnte den Sieg der KSV damit aber nicht mehr in Gefahr bringen (72.).

