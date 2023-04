﻿Holstein Kiel: Fin Bartels will nach Rückkehr weitere Siege feiern

Beim 3:2-Erfolg von Holstein Kiel im Rostocker Ostseestadion feierte Fin Bartels sein Comeback nach überstandener Verletzung. Der 36-Jährige, der im Sommer seine Profi-Karriere beenden wird, will noch mehr Siege mit der KSV feiern. Der nächste soll am Sonnabend gegen den 1. Nürnberg folgen.

Kiel. Fin Bartels ist nun auch aktiv in seine „Abschiedstournee“ als Profifußballer gestartet. Beim 3:2-Sieg gegen Hansa Rostock wurde der 36-Jährige in Diensten von Holstein Kiel für Fabian Reese eingewechselt. Das erste Spiel seit dem 11. November 2022, ausgerechnet im Ostseestadion – dem Ort, an dem Bartels am 6. Oktober 2007 sein Bundesliga-Debüt gab, im Trikot des FCH. Nun stehen bis zum Ende der aktiven Karriere noch sieben Spiele mit Holstein Kiel auf dem Plan. Und für die ist der Liebling der Störchefans voll motiviert. „Ich habe Lust auf Fußball und will noch ein paar Siege feiern“, sagt Bartels.