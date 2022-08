﻿Finn Porath erklärt den neuen Erfolg von Holstein Kiel

Kiel. 2,75 geschossene Tore und mehr als 18 Torschüsse im Schnitt pro Partie: Beim SC Paderborn erwartet Holstein Kiel am kommenden Sonnabend (13 Uhr, Liveticker auf KN-Online) die aktuell beste Offensive in der Zweiten Liga. Elf Treffer haben die Ostwestfalen in den ersten vier Spielen erzielt. Besonders im Fokus: SCP-Stürmer Felix Platte. Der 26-Jährige traf in vier Spielen vier Mal, erzielt im Schnitt alle 72 Minuten einen Treffer. KSV-Kicker Finn Porath ist deshalb bereits gewarnt. „Paderborn hat schon in den vergangenen Jahren gezeigt, dass sie eine gute Mannschaft sind. Sie haben auch richtig gute Einzelspieler“, sagt der gebürtige Eutiner. „Ob es ein Spitzenspiel ist, weiß ich nicht – aber wir werden uns nicht verstecken. Wir wollen natürlich gewinnen.“

Die Störche reisen mit breiter Brust nach Paderborn, sind als einziges Team der Liga noch ungeschlagen. Porath: „Wir bereiten uns mannschaftstaktisch auf einen Gegner vor und schauen auf den einzelnen Positionen auch auf unsere direkten Gegenspieler. Ausschlaggebend für den Erfolg ist aber aus meiner Sicht, dass wir als Mannschaft das vernünftig lösen“, so der Mittelfeldspieler, der Paderborn „nicht zur Entfaltung kommen lassen“ will.

Nach dem Pokal-Aus – Porath: „Haben einige Dinge verändert“

Nach dem durchwachsenen Start mit zwei Remis in Fürth und gegen Kaiserslautern hat laut Porath das Pokal-Aus in Mannheim etwas mit den Störchen gemacht. Man habe „viel gesprochen“, so der 25-Jährige. Heraus kam eine leicht veränderte Spielidee. Der Effekt war gegen Magdeburg und Braunschweig zu sehen. „Meiner Meinung nach hat uns das gutgetan, und es funktioniert sehr gut“, so Porath, dessen Team nun „kompakter und dadurch griffiger“ sei. Das zeigte sich vor allem darin, dass im Falle eines verlorenen Zweikampfes direkt ein Mitspieler als Unterstützung da sei. Von „taktischen Anpassungen“ und „Umstellungen“ ist beim Eutiner die Rede.

Schwierige Corona-Vorbereitung scheint überwunden

„Es hilft, wenn man viele kreative Spieler im Mittelfeld hat, mit denen man gut zusammenspielen kann. Es macht sehr viel Spaß mit den Jungs. Das ist das Geheimnis. Wir wollen kreativ sein und nicht nur wie auf einem Schachbrett Dinge austüfteln“, ergänzte der 25-Jährige. Hinzu kommen viele Spieler, die nach Corona endlich wieder „voll belasten“ können. Trainer Marcel Rapp hat somit mehr Auswahl im Kader. Die Entwicklung stimmt in den vergangenen Wochen. „Ich denke schon, dass es auch damit zusammenhängt, dass nach zahlreichen Ausfällen in der Sommervorbereitung nun wieder fast alle fit sind und wir intensiv zusammen trainieren“, sagt Porath.

Porath will „Rückschläge gemeinsam auffangen“

Dass mit Marco Komenda, der sich gegen Braunschweig einen Sehnenanriss an den Adduktoren zuzog, und Lewis Holtby (OP nach Meniskusschaden) gleich zwei Stammkräfte ausfallen, macht Porath keine Sorgen. „Wir haben eine gute Breite im Kader und viele gute Jungs, die in die Bresche springen können“, sagt er. Er habe volles Vertrauen in alle anderen Spieler.

Schließlich hätten die Störche in der Vergangenheit schon oft bewiesen, „Rückschläge gemeinsam auffangen“ zu können. Zeitgleich fühlt Porath allerdings auch mit seinem Teamkollegen. „Für Marco ist die Verletzung extrem bitter. Es tut mir für ihn sehr leid, nachdem er letzte Saison schon lange ausgefallen ist.“