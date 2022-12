﻿Vize-Weltmeister aus Kiel: Fitness-Athlet Felix Rehder über Antrieb und Olympia-Ambitionen

Felix Rehder hat bei der WM der funktionalen Fitness in Mexiko überzeugt und landete auf einem starken zweiten Platz. Nur zwei Sekunden trennen ihn am Ende vom Titel. Der gebürtige Kieler über seinen Weg zum Fitness-Athleten und die Olympia-Ambitionen seines Sports.

Kiel/Hermosillo. Felix Rehder führt das Feld an, als es in die letzte der sechs Disziplinen, den Powertest, geht. Er strampelt so lange in die Pedalen, bis das Fahrrad 21 verbrannte Kalorien anzeigt. Katapultiert die 61 Kilogramm schwere Langhantel 15-mal bis über den Kopf, sprintet die letzten Meter beim Pendellauf – so schnell es geht.