Podcast „Timeout THW“: Wir nehmen alles zurück!

Folge 3 von „Timeout THW“: Die KN-Reporter Merle Schaack und Tamo Schwarz unternehmen im THW-Kiel-Podcast einmal im Monat Streifzüge durch das Zebragehege des Handball-Rekordmeisters. In dieser Folge: Die Krise des THW, ein neues „Zebra des Monats“ oder der Blick über den Tellerrand auf die Causa André Fuhr.

Kiel. Über diese und andere Themen spricht das Reporter-Duo Merle Schaack und Tamo Schwarz in der neuen Folge von „Timeout THW“, dem THW-Kiel-Podcast der Kieler Nachrichten, der auf KN-online.de und auf allen gängigen Streaming-Portalen erscheint.

Weniger kompliziert gestaltete sich indes die Wahl zum „Zebra des Monats“. Hier waren sich Schaack und Schwarz zum ersten Mal (in dieser Rubrik) komplett einig. Es kann nur einen geben! Auch in dieser Folge kam wieder ein Zuhörer mit einem Themenwunsch zum Zuge: Bei welchen Zebras stehen die Zeichen auf Abschied? Wie weit ist die Kaderplanung für die Zukunft eigentlich schon fortgeschritten bei den THW-Verantwortlichen. Und auch ein Blick auf das brisanteste und zugleich unerfreulichste Handball-Thema der vergangenen Wochen darf nicht fehlen: die Causa André Fuhr.

Hat hier jemand gesagt, wenn der THW Kiel gegen Lemgo verliert, wird er nicht deutscher Meister? Wir nehmen alles zurück! Nichtsdestotrotz – ohne die derzeitige Ergebniskrise der Zebras geht's natürlich nicht in der dritten Folge von "Timeout THW". Willkommen im "Schwarzen November", der sich bislang echt durchwachsen anlässt! Am Dienstagabend (19 Uhr, Liveticker auf KN-online) tritt der deutsche Rekordmeister beim Aufsteiger ASV Hamm-Westfalen an.