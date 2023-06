﻿Frauen-Football in der Auferstehung: Zwei Kielerinnen spielen für Deutschland

Kiel. Die sanfte Brise, die der Frauensport in Deutschland derzeit als Rückenwind erfährt, versucht auch der American Football zu nutzen. Inzwischen gibt es sowohl im Tackle- als auch im Flag-Football wieder eine Frauen-Nationalmannschaft. Zwei ihrer Spielerinnen kommen aus Kiel – und haben große Ziele.

Pia Engelbrecht strahlt, wenn sie sich an den Moment erinnert, in dem sie Ende Mai ihr Nationalmannschaftsdebüt gab. EM-Auftakt in Solingen, Deutschland gegen England – und gleich in ihrem ersten Länderspiel muss die Linebackerin ins kalte Wasser springen, weil sich eine Positionskollegin verletzt. Am Ende hält sie mit der Defense ein 23:22 gegen den Vizeweltmeister fest. Und dabei gibt es die deutsche Frauen-Nationalmannschaft im Tackle-Football erst seit vergangenem Jahr nach siebenjähriger Pause wieder.

„Ich war noch nie so aufgeregt. Nationalhymnen, 1200 Zuschauer, die Qualität auf dem Spielfeld – das war schon etwas anderes“, sagt die 21-Jährige, die seit der U 13 bei den Kiel Baltic Hurricanes spielt und durch ihren Vater, einst in der zweiten Männer-Mannschaft des Klubs aktiv, auf den Sport kam, der bei den Frauen eine noch winzigere Nische besetzt als bei den Männern.

Auch die weniger rabiate Flag-Variante erlebte erst 2021 nach vierjähriger Pause die Wiederauferstehung der Nationalmannschaft. Dort hat sich mit Alina Kohn (24) eine weitere Bundesliga-Spielerin der „Canes Ladies“ einen Stammplatz erarbeitet.

Ihre Trainingskleidung vom jährlich wechselnden Ausrüster zahlen die Nationalspielerinnen selbst, ebenso die oft kurzfristige Anreise zu Lehrgängen und Spielen. weil Kohn auch bei den Tackles im erweiterten Kader steht, hat sie nach eigener Schätzung zwischen März und September etwa drei Wochenenden, an denen Zeit für die Familie bleibt.

Auch Engelbrecht, die in Damp eine Ausbildung zur Physiotherapeutin macht, und täglich Pendelt, sagt: „Ich bin inzwischen quasi mit meinem Auto verwachsen.“ Urlaubspläne für den Sommer? Unmöglich, die Nationalmannschaft könnte ja rufen. Die Fluktuation ist hoch, die Einladungsfristen kurz. Warum das alles?

Engelbrechts Antwort kommt ebenso klar wie schnell: „Der Teamspirit im Football ist einfach etwas ganz anderes als ich es irgendwo sonst erlebt habe“, sagt sie. „Wahrscheinlich, weil das Team so divers ist. Egal, ob groß, klein, schnell oder nicht – für jede findet sich ein Platz.“ Auch Kohn sagt: „Die einzigen Voraussetzungen sind Biss und Kampfgeist. Den Rest kann man lernen.“

Sie nimmt die Terminflut durch den Sport und die zusätzlichen Trainingspläne durch die Nationalmannschaft gerne in Kauf. „Es ermöglicht auch tolle Erlebnisse.“ 2022 stand sie mit den Flag-Frauen beim NFL-Game in der Münchner Allianz-Arena für ein Show-Game auf dem Feld. „Dafür hätte ich sonst nicht mal Tickets bekommen.“ 2021 nahm sie an der WM in Israel teil, belegte mit Deutschland Rang 10.

Und auch Pia Engelbrecht muss sich manchmal noch kneifen, wenn sie auf den Adler auf ihrer Brust blickt. „Nationalmannschaft – man denkt ja nicht, dass das für normale Menschen wie uns möglich ist.“ Ist es dank langsam, aber allmählich verbesserten Verbandsstrukturen auch im Frauen-Bereich aber eben doch.

Und so haben die beiden Kielerinnen die nächsten Ziele klar vor Augen: Auch Alina Kohn gehört zum erweiterten Kader der Tackle-Nationalmannschaft, deren nächste EM-Etappe Ende August in Spanien und nächstes Jahr in Finnland und Schweden ihre Fortsetzung findet. Die Flag-Frauen kämpfen im August im komprimierten Modus innerhalb von drei Tagen in Irland um EM-Medaillen.

„Und das ganz große Ziel ist natürlich Olympia 2028“, sagt Kohn. Flag Football hat sich für die Spiele in Los Angeles um die Aufnahme ins Programm beworben. Aus Kiel ins Mutterland des Amercian Footballs? Klingt wie ein klassischer amerikanischer Traum – der wahr werden könnte.

