﻿Fortuna Düsseldorf taktiert vor dem Spitzenspiel bei Holstein Kiel

Daniel Thioune, Trainer von Holstein-Kiel-Gegner Fortuna Düsseldorf, wollte sich in Sachen Spielsystem und Aufstellung nicht in die Karten gucken lassen.

Seit fast 16 Jahren ist Holstein Kiel gegen Fortuna Düsseldorf inzwischen schon ungeschlagen. Am Sonnabend (13 Uhr) will die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune alles daran setzen, das zu ändern – mit einigen neuen Spielern in der Startelf. KSV-Trainer Marcel Rapp hingegen kann gegen die Fortuna fast aus den Vollen schöpfen.

