﻿Fragen und Antworten zu den Segelregatten der Kieler Woche

Kiel. Ab Sonnabend kämpfen Seglerinnen und Segler neun Tage lang um die Titel der Kieler Woche. Alles wie immer, könnte man meinen – aber die Kieler Woche wäre auch in ihrer 129. Staffel nicht der bekannte Blockbuster, schriebe sie nicht in jedem Jahr auch neue, andere, eigene Geschichten. Fragen und Antworten zu den Regatten der größten Segelveranstaltung der Welt.

Da stelle ma uns e mal janz dumm – watt is’ en Kieler Woch’?

In einem Wort: pures Spektakel (Vielen Dank, Horst Hrubesch!). Und das nicht nur in Sachen Volksfest. Mehrere Tausend Seglerinnen und Segler, darunter zahlreiche Weltmeister und Olympia-Medaillengewinner, jede Menge Wettfahrten, neun Tage Sport vom Feinsten – das sucht nach wie vor weltweit seinesgleichen. Und lässt sich in Zahlen sowohl bemessen als auch viel besser ausdrücken.

Also schön – Garçon: Zahlen, bitte!

Mehr als 3000 Seglerinnen und Segler in acht olympischen, elf internationalen und insgesamt zwölf Offshore-Disziplinen aus 51 Nationen auf sämtlichen Kontinenten, von Argentinien, Aruba und Australien über Kanada, Indien, Marokko und den Oman bis Venezuela, die USA und Zypern. Acht Regattabahnen, mehr als 250 Wettfahrten und durch Gruppensegeln mehr als 350 Starts. 350 ehrenamtliche Helfer, die mit 2700 Lunchpaketen und gemeinsam mit den Teilnehmern mit rund 10 000 Softdrinks zu 0,5 Litern versorgt werden.

Und auch digital ist einiges los: Im vergangenen Jahr erfasste SAP in 195 getrackten Wettfahrten mehr als 550 Teams und 9000 Seemeilen, lieferte insgesamt 12,4 Millionen Positions- und drei Millionen Windwerte. Der schnellste Getrackte war iQ-Foiler Fabian Wolf mit 28,3 Knoten (gut 52 km/h). Noch schneller war zwar der britische Musto-Segler Timothy Rodgers – er dürfte sich dabei allerdings im Schlepp eines Motorboots befunden haben.

Imposant. Aber man hört, einige Hauptdarsteller würden dem Set in diesem Jahr fernbleiben?

Stimmt. Eigentlich sollten erstmals auch die Formula-Kitesurfer, sogar mit eigenem Basecamp in Stein und einer Bahn vor dem surffreundlichen Ostufer der Förde, dabei sein – der Verlockung aber nicht genug, sie wurden wegen zu geringer Meldezahlen abgesagt. Aus demselben Grund fehlen zum zweiten Mal in Folge die 505er mit Rekordsieger Wolfgang Hunger. Auch die Musto Skiffs, im vergangenen Jahr mit ihrer WM bei der Kieler Woche, sind raus. Insgesamt leidet die Kieler Woche vor allem im olympischen Teil sehr unter zwei Events der näheren Zukunft: das olympische Testevent in Marseille im Juli und die WM aller Olympiaklassen in Den Haag im August.

Nun gut, dann ändern wir das Drehbuch. Wie beginnt das dann?

Mit einem echten Plot-Twist! Erstmals seit 2015 gehen die olympischen Klassen im ersten Teil der Kieler Woche aufs Wasser...

Cut! Also steigt das Feuerwerk in Schilksee am Mittwoch?

Genau, traditionell zum Klassenwechsel, und die olympischen Klassen segeln wegen ihrer Medal Races einen Tag länger als die internationalen.

Ah, danke, ist notiert. Also Klappe, die nächste – es wird von Beginn an hochkarätig?

Ja, auch wenn viele Olympiaseglerinnen und -segler Training in Marseille vorziehen. Bei Ilca 7 und beiden Skiffklassen 49er und 49erFX sieht es quantitativ und qualitativ trotz allem ganz vernünftig aus. Bei Nacra 17, 470ern und iQ-Foilern fehlt abseits der deutschen Weltklasse allerdings sehr viel in Spitze und Breite.

Dafür geht’s in den internationalen Klassen weltmeisterlich zu: Severin Gericke/Xaver Schwarz im 420er, Kay-Uwe Lüdtke/Kai Schäfers im Flying Dutchman (FD), der Däne Jesper Armbrust im Contender. In Sachen Kieler-Woche-Siege könnte Heiko Kröger weiter an Hunger heranrücken, jagt im 2.4mR den 14. Gesamtsieg. Für die Ungarn Szabolcs Majthényi und Andras Domoskos im FD wäre es der achte. Und Søren Dulong Andreasen gewann im Contender seit 2019 in Serie.

Ein Glück, in der Totalen ist doch viel Spannung geboten. Und wo lohnt sich ein Zoom?

Action versprechen bis Mittwoch unter anderem die Duelle unter den fünf deutschen Top-Teams im 470er, die alle zur Weltspitze oder zumindest dem erweiterten Kreis gehören. Im Ilca 7 dürfte der Sieg nur über den Kroaten Tonci Stipanovic (Olympia-Silber und WM-Fünfter) gehen. Weitere Namen für die Watchlist: der Schleswiger Nik Aaron Willim und Olympia-Teilnehmer wie Karl-Martin Rammo (Estland) und Milivoj Dukic (Montenegro). Und Ole Schweckendiek – wenn es wirklich nur sehr mau bläst, kann es vielleicht auch das Kieler Mega-Talent nach vorn schaffen.

Den Trailer nicht mit Leben füllen kann das avisierte Nacra-Top-Duell zwischen den Olympiasiegern Ruggero Tita/Caterina Banti und den Kieler Olympia-Zweiten Paul Kohlhoff/Alica Stuhlemmer, weil die Italiener am Dienstag kurzfristig absagten. Trotzdem nicht wegzappen!

Denn im zweiten Teil liefert der FD eine weitere Staffel des Kopf-an-Kopf-Rennens zwischen den angesprochenen Majthényi/Domokos und den Dänen Jørgen und Jacob Bojsen-Møller. Die stärksten Nachwuchsteams bietet der Euro Cup der 29er. Und dann haben wir über die vielfältigen Offshore-Wettbewerbe als WM-Generalprobe über beide Kiwo-Teile ja noch gar nicht gesprochen!

Ganz schön viel los – aber wo läuft diese Kieler Woche denn überhaupt?

Alles Wichtige gibt’s auf KN-online, in Zeitung und E-Paper. Und – lieben Gruß an die Kolleginnen und Kollegen – erstmals überträgt Sport 1 jeden Tag zwei Stunden Kieler-Woche-Segeln live im Free-TV. Geht also auch auf dem Sofa, aber am besten natürlich vor Ort. Buntes Treiben, Segeln zum Anfassen, Gastro, Musik und Co.: Leinen los für die Kieler Woche!

