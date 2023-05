﻿SV Henstedt-Ulzburg ist kampflos Kreispokalsieger

Tensfeld. Das hat es in der über 30-jährigen Geschichte des Kreispokal-Wettbewerbs im Frauenfußball noch nicht gegeben. Das Endspiel um die begehrte Trophäe, die sich im Jahr 2022 der aktuelle Landesliga-Spitzenreiter SV Wahlstedt gesichert hatte, findet nicht statt. Oberliga-Schlusslicht FSC Kaltenkirchen hat mitgeteilt, das es aufgrund von personellen Engpässen keine Mannschaft am Himmelfahrtstag an den Endspielort Tensfeld entsenden werde. Somit tritt Regionalligist SV Henstedt-Ulzburg die Nachfolge des SVW kampflos an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Segeberger Funktionäre enttäuscht

„Über die Entscheidung des FSC sind wir sehr enttäuscht und bedauern, dass das Frauen-Finale nicht vor einem größeren Publikum ausgetragen werden kann“, erklärte Volker Suhr, Vorsitzender des Spielausschusses.

SV Todesfelde gegen SVHU eine halbe Stunde früher

Auch auf das Herrenfinale hat die Absage Auswirkung. Statt um 15.30 Uhr wird die Partie zwischen Seriensieger SV Todesfelde und dem SV Henstedt-Ulzburg bereits um 15 Uhr angepfiffen. maw