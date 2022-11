Frauen-Regionalliga Nord: Holstein Women empfangen Hannover 96 in Bordesholm

In der Frauen-Fußball-Regionalliga Nord empfangen die Holstein Women am kommenden Sonntag den Tabellendritten Hannover 96. Das Spiel gegen die Niedersachsen wird um 15 Uhr auf dem Kunstrasen des TSV Bordesholm statt auf der Kieler Waldwiese angepfiffen.

Sarah Begunk und die Holstein Women (hier im Spiel gegen den FC St. Pauli) treten am Sonntag gegen Hannover 96 in Bordesholm an.

Kiel/Bordesholm. Die Holstein Women haben am 13. Spieltag in der Frauen-Regionalliga Nord Hannover 96 zu Gast. Das Spiel wird nicht wie gewohnt auf der altehrwürdigen Waldwiese in der Hamburger Chaussee angepfiffen. Stattdessen pfeift Schiedsrichterin Kristina Nicolai die Begegnung am Sonntag um 15 Uhr auf dem Kunstrasen des TSV Bordesholm im Möhlenkamp 26 an.

„Wir haben uns aufgrund der Wetterlage und der Platzbedingungen dazu entschieden, den Spielort zu verlegen. Die Waldwiese ist uns als Austragungsort zu unsicher und die Plätze im Nachwuchsleistungszentrum der KSV sind nicht verfügbar“, sagte Women-Chefcoach Bernd Begunk.