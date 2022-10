Frauen-Regionalliga Nord: Holstein Women deklassieren VfL Jesteburg mit 6:1

Der Holstein Women-Express kommt in der Frauen-Regionalliga Nord immer besser in Schwung. Am Sonntag deklassierte das Team von Chefcoach Bernd Begunk auf der Waldwiese den VfL Jesteburg mit 6:1. Sandra Krohn und Sarah Begunk glänzten jeweils mit einem Doppelpack.

Kiel. Den vierten Sieg in Folge feierten die Holstein Women am Sonntagnachmittag. Die Kielerinnen fegten die Gäste vom VfL Jesteburg vor 60 Zuschauern mit 6:1 von der Waldwiese und rücken auf Tabellenplatz vier vor.

Bereits in der sechsten Spielminute musste VfL-Torhüterin Laura Jungblut hinter sich greifen – Alia Redant traf für die Gastgeber. Sandra Krohn (13.) und Mannschaftskapitänin Sarah Begunk (25.) erhöhten frühzeitig. „Die Mädels haben unseren Matchplan von Beginn an gut umgesetzt. Die Treffer waren schön gerausgespielt, dass ist ein Produkt der guten Trainingsleistung“, lobte Women-Chefcoach Bernd Begunk sein Team. VfL-Angreiferin Fabienne Stejskal verkürzte zwar kurz vor dem Halbzeitpfiff, doch die Women machten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichterin Bianca Schultz da weiter, wo sie in der ersten Halbzeit aufgehört haben. „Wir haben uns durch das Gegentor nicht aus der Ruhe bringen lassen, sondern gleich wieder nachgelegt“, so Begunk.

Krohn und Begunk stellen Weichen auf Sieg

Wiederum waren es Sandra Krohn (52.) und Sarah Begunk (57.), die mit ihren zweiten Treffern das Ergebnis in die Höhe schraubten. Den Schlusspunkt setzte die eingewechselte Laetitia Mikolassek (83.). „In letzter Zeit treffen auch die Mädels, die wir einwechseln. Das spricht für unseren breiten Kader. Der Sieg ist in dieser Höhe voll und ganz verdient“, konstatierte Begunk, der mit seinen Team am kommenden Wochenende beim TuS Büppel antreten muss.

Schiedsrichterin: Bianca Schultz (KFV Westküste) – Tore: 1:0 Redant (6.), 2:0, 4:1 Krohn (13., 52.), 3:0, 5:1 Begunk (25., 57.), 3:1 Stejskal (42.), 6:1 Mikolassek (83.) – Zuschauer: 60.