Frauen-Regionalliga Nord: Holstein Women gewinnen bei Burg Gretesch

In der Frauen-Regionalliga Nord haben die Holstein Women am Sonntag das Auswärtsspiel bei der TSG 07 Burg Gretesch mit 2:0 gewonnen. Sarah Krohn und die eingewechselte Jill-Emilia Biesold trafen für die Kielerinnen.

Sandra Krohn brachte die Women in Gretesch mit 1:0 in Führung.

Osnabrück. Auswärtserfolg für die Holstein Women. Die Elf von Cheftrainer Bernd Begunk gewann am Sonntag bei der TSG 07 Burg Gretesch vor 65 Zuschauern nach Toren von Sandra Krohn und Jill-Emilia Biesold mit 2:0.

Sandra Krohn trifft früh

Die Kielerinnen legten dabei los wie die Feuerwehr. Bereits in der 3. Spielminute lag der Ball im TSG-Netz. Nach feiner Vorarbeit von Luiza Zimmermann stand Sandra Krohn (3.) goldrichtig und schob zur Führung ein. „Das war toll herausgespielt“, freute sich Women-Coach Bernd Begunk. Ruhe brachte der Treffer nicht in die Partie. Die Gastgeber kämpften um jeden Ball, während die Kielerinnen spielerische Lösungen suchten. „Es war wirklich hart umkämpft, aber nicht unfair“, so Begunk, dessen Elf die Führung in die Halbzeit rettete.

Jill-Emili Biesold erhöht

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichterin Lina Schlender, die ein Sonderlob von Bernd Begunk erhielt, das gleiche Strickmuster: Gretesch kämpfte, Kiel spielte. Holstein-Kapitänin Sarah Begunk (65.) hatte das 2:0 mit einer Vierfachchance auf dem Fuß, doch ihre Schüsse wurden geblockt. „Da können wir die Führung ausbauen, dann hätten wir Ruhe gehabt“, konstatierte Begunk, der in der 86. Minute Jill-Emilia Biesold für Alia Redant brachte. Und der Joker stach: Mit ihrer ersten Ballberührung erzielte Biesold (89.) das Endergebnis. „Der Sieg war aufgrund der Torchancen verdient, auch wenn es ein hartes Stück Arbeit war“, sagte Begunk.

Schiedsrichterin: Lina Schlender (SV Suddendorf-Samern) – Tore: 0:1 Krohn (3.), 0:2 Biesold (89.) – Zuschauer: 65.