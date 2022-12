﻿Frauen-Regionalliga Nord: Holstein Women mit Kantersieg gegen SV Meppen U20

In der Frauen-Regionalliga Nord kamen die Holstein Women am Sonntag in Bordesholm gegen die U20 des SV Meppen zu einem mühelosen 6:2-Kantersieg. Kiels Angreiferin Sandra Krohn glänzte dabei mit einem Doppelpack.

Kiel. Die Holstein Women haben am Sonntag das letzte Punktspiel im Kalenderjahr 2022 auf dem Kunstrasen des TSV Bordesholm gegen die U 20 des SV Meppen mit 6:2 gewonnen. Vor 60 Zuschauern gelang Sandra Krohn ein Doppelpack.

Den besseren Start hatten jedoch die Gäste aus dem Emsland. Finja Sasse brachte die Niedersachsen in der 25. Spielminute in Front. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn 60 Sekunden später glich Women-Kapitänin Sarah Begunk (26.) aus. „Das Gegentor hat uns nicht geschockt. Wir sind nach dem Ausgleich gut ins Spiel gekommen“, sagte Women-Coach Bernd Begunk. Ronja Jürgensen legte zwei Minuten später nach, Sandra Krohn erhöhte in der 32. Minute. „Die Treffer haben die Mädels gut rausgespielt“, so Begunk, der vor dem Pausenpfiff noch einen Gegentreffer von Malin Jäger (36.) notierte.

Sandra Krohn trifft doppelt

Im zweiten Durchgang pressten die Kielerinnen früh, liefen die Gäste hoch an und erspielten sich eine Hand voll Torchancen. Ein Eigentor in der 50. Minute brachte die Women endgültig auf die Siegerstraße. Wiederum Krohn (81.) und Samanta Carone (85.) schossen den hohen Heimsieg heraus. „Das war eine gute Reaktion auf das schlechte Spiel der vergangene Woche. Mit der Leistung bin ich zufrieden, denn wir haben unsere Torchancen heute gut genutzt“, sagte ein positiv gestimmter Bernd Begunk.

Schiedsrichter: Mirka Derlin (TSV Dahme) – Tore: 0:1 Sasse (25.), 1:1 Begunk (26.), 2:1 Jürgensen (28.), 3:1, 5:2 Krohn (32., 81.), 3:2 Jäger (36.), 4:2 ET Evering (50.), 6:2 Carone (85.) – Zuschauer: 60.